https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508123.html

Взрывы на "Северных потоках" выгодны США, считает Патрушев

Взрывы на "Северных потоках" выгодны США, считает Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022

Взрывы на "Северных потоках" выгодны США, считает Патрушев

США являются главными выгодоприобретателями от взрывов на газопроводах в Балтийском море, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:40

2022-09-30T09:40

2022-09-30T11:11

сша

северный поток

россия

в мире

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США являются главными выгодоприобретателями от взрывов на газопроводах в Балтийском море, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США", — сказал Патрушев в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ.Подобная ситуация с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа уже имела место в октябре 1983 года, напомнил он."Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия", — подчеркнул Патрушев.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.Работу "Северного потока" приостановили в конце августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен топливом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание Совета безопасности в связи с диверсиями назначено на 22:00 мск пятницы.

https://ria.ru/20220930/prichiny-1820487696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, северный поток, россия, в мире, авария на "северных потоках"