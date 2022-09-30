https://ria.ru/20220930/pasler-1820732270.html
Паслер: Россия сильна суверенностью, свободой и созиданием
Паслер: Россия сильна суверенностью, свободой и созиданием - РИА Новости, 30.09.2022
Паслер: Россия сильна суверенностью, свободой и созиданием
Россия сильна суверенностью, свободой, созиданием и справедливостью, сказал журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер после церемонии подписания... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:22
2022-09-30T19:22
2022-09-30T19:22
оренбургская область
луганская народная республика
оренбургская область
россия
денис паслер
украина
референдумы на освобожденных территориях
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_1f43938f13fe692e3c01e2b25e8b0505.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия сильна суверенностью, свободой, созиданием и справедливостью, сказал журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер после церемонии подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818501641.html
луганская народная республика
оренбургская область
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_89f51e956e89eec4d3bfe91bf1895af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, оренбургская область, россия, денис паслер, украина, референдумы на освобожденных территориях, референдум, референдум в донбассе, донецкая народная республика, лнр, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Оренбургская область, Луганская Народная Республика, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, Украина, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика, ЛНР, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России, Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию