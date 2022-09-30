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Паслер: Россия сильна суверенностью, свободой и созиданием - РИА Новости, 30.09.2022
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Оренбургская область
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Паслер: Россия сильна суверенностью, свободой и созиданием
Паслер: Россия сильна суверенностью, свободой и созиданием - РИА Новости, 30.09.2022
Паслер: Россия сильна суверенностью, свободой и созиданием
Россия сильна суверенностью, свободой, созиданием и справедливостью, сказал журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер после церемонии подписания... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:22
2022-09-30T19:22
оренбургская область
луганская народная республика
оренбургская область
россия
денис паслер
украина
референдумы на освобожденных территориях
референдум
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия сильна суверенностью, свободой, созиданием и справедливостью, сказал журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер после церемонии подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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19:22 30.09.2022
 

Паслер: Россия сильна суверенностью, свободой и созиданием

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия сильна суверенностью, свободой, созиданием и справедливостью, сказал журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер после церемонии подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
"Наша страна сильна суверенностью, свободой, созиданием и справедливостью. Сегодня действительно великий день, который в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье ждали много лет. Для меня честь быть свидетелем исторического момента — вхождения в состав России Донбасса и Новороссии, жители которых, как сказал президент, становятся нашими навсегда. Своих не бросаем - для россиян это не просто слова", - подчеркнул Паслер.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 18:06Оренбургская область
Оренбургская область приступила к выполнению задач по частичной мобилизации
 
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