Паслер: Россия сильна суверенностью, свободой и созиданием

"Наша страна сильна суверенностью, свободой, созиданием и справедливостью. Сегодня действительно великий день, который в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье ждали много лет. Для меня честь быть свидетелем исторического момента — вхождения в состав России Донбасса и Новороссии, жители которых, как сказал президент, становятся нашими навсегда. Своих не бросаем - для россиян это не просто слова", - подчеркнул Паслер.