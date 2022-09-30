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Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
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Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России
Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России
Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя вхождение республики в состав РФ, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:07
2022-09-30T16:16
луганская народная республика
россия
общество
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя вхождение республики в состав РФ, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей."Свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей!", - написал он в Telegram-канале.Пасечник напомнил, что националисты пытались сломать жителей ЛНР, но они доказали приверженность цели и добились воссоединения с исторической Родиной.Он сказал, что Донбасс теперь дома, в кругу семьи, где его ждет счастливое и светлое будущее.Ранее президент РФ Владимир Путин и Пасечник подписали Договор о принятии в РФ Луганской народной республики и образовании в России нового субъекта.
https://ria.ru/20220930/vossoedinenie-1820638308.html
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луганская народная республика, россия, общество, политика
Луганская Народная Республика, Россия, Общество, Политика
16:07 30.09.2022 (обновлено: 16:16 30.09.2022)
 
Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России

Пасечник о вхождении ЛНР в состав России: свершилось то, к чему шли миллионы русских людей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя вхождение республики в состав РФ, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей.
"Свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей!", - написал он в Telegram-канале.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:07
Пасечник заявил, что ЛНР добилась воссоединения с исторической родиной
Пасечник напомнил, что националисты пытались сломать жителей ЛНР, но они доказали приверженность цели и добились воссоединения с исторической Родиной.
"Эта победа была бы невозможна без мужества и стойкости, проявленных в борьбе с украинскими нацистами", - добавил он.
Он сказал, что Донбасс теперь дома, в кругу семьи, где его ждет счастливое и светлое будущее.
Ранее президент РФ Владимир Путин и Пасечник подписали Договор о принятии в РФ Луганской народной республики и образовании в России нового субъекта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:25
Путин: у ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области общая судьба с Россией
 
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