https://ria.ru/20220930/pasechnik-1820638420.html

Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России

Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России

Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя вхождение республики в состав РФ, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:07

2022-09-30T16:07

2022-09-30T16:16

луганская народная республика

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общество

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя вхождение республики в состав РФ, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей."Свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей!", - написал он в Telegram-канале.Пасечник напомнил, что националисты пытались сломать жителей ЛНР, но они доказали приверженность цели и добились воссоединения с исторической Родиной.Он сказал, что Донбасс теперь дома, в кругу семьи, где его ждет счастливое и светлое будущее.Ранее президент РФ Владимир Путин и Пасечник подписали Договор о принятии в РФ Луганской народной республики и образовании в России нового субъекта.

https://ria.ru/20220930/vossoedinenie-1820638308.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820615439.html

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, общество, политика