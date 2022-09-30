https://ria.ru/20220930/pasechnik-1820638420.html
Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России
Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России
Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя вхождение республики в состав РФ, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:07
2022-09-30T16:07
2022-09-30T16:16
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя вхождение республики в состав РФ, заявил, что свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей."Свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей!", - написал он в Telegram-канале.Пасечник напомнил, что националисты пытались сломать жителей ЛНР, но они доказали приверженность цели и добились воссоединения с исторической Родиной.Он сказал, что Донбасс теперь дома, в кругу семьи, где его ждет счастливое и светлое будущее.Ранее президент РФ Владимир Путин и Пасечник подписали Договор о принятии в РФ Луганской народной республики и образовании в России нового субъекта.
https://ria.ru/20220930/vossoedinenie-1820638308.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, россия, общество, политика
Луганская Народная Республика, Россия, Общество, Политика
16:07 30.09.2022 (обновлено: 16:16 30.09.2022)
Пасечник прокомментировал вхождение ЛНР в состав России
Пасечник о вхождении ЛНР в состав России: свершилось то, к чему шли миллионы русских людей