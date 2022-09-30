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В Туве семьи мобилизованных получили от властей по овце - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/ovtsa-1820541407.html
В Туве семьи мобилизованных получили от властей по овце
В Туве семьи мобилизованных получили от властей по овце - РИА Новости, 30.09.2022
В Туве семьи мобилизованных получили от властей по овце
Семьи попавших под частичную мобилизацию в Туве получили от властей по одной овце, сообщается на сайте правительства республики. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:48
2022-09-30T11:48
специальная военная операция на украине
владислав ховалыг
частичная мобилизация в россии
дзун-хемчикский район
россия
общество
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Семьи попавших под частичную мобилизацию в Туве получили от властей по одной овце, сообщается на сайте правительства республики."Работники управлений сельского хозяйства муниципальных образований со вчерашнего дня начали передачу овец. Так, вчера по одной голове мелкого рогатого скота переданы семьям призванных из Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов. Всего было передано 91 голова МРС", - говорится в сообщении.В правительстве уточнили, что также семьи получают муку, картофель, капусту, дрова и уголь. Кроме того, на каждого ребенка до 17 лет можно получить выплаты по пять тысяч рублей.Глава региона Владислав Ховалыг подчеркнул, что далее будут рассматриваться и другие способы их поддержки.
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дзун-хемчикский район
россия
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владислав ховалыг, частичная мобилизация в россии, дзун-хемчикский район, россия, общество, республика тыва
Специальная военная операция на Украине, Владислав Ховалыг, Частичная мобилизация в России, Дзун-Хемчикский район, Россия, Общество, Республика Тыва
11:48 30.09.2022
 
В Туве семьи мобилизованных получили от властей по овце

Семьи попавших под частичную мобилизацию в Туве получили от властей по одной овце

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкОвца
Овца - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Овца. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Семьи попавших под частичную мобилизацию в Туве получили от властей по одной овце, сообщается на сайте правительства республики.
"Работники управлений сельского хозяйства муниципальных образований со вчерашнего дня начали передачу овец. Так, вчера по одной голове мелкого рогатого скота переданы семьям призванных из Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов. Всего было передано 91 голова МРС", - говорится в сообщении.
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В правительстве уточнили, что также семьи получают муку, картофель, капусту, дрова и уголь. Кроме того, на каждого ребенка до 17 лет можно получить выплаты по пять тысяч рублей.
Глава региона Владислав Ховалыг подчеркнул, что далее будут рассматриваться и другие способы их поддержки.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладислав ХовалыгЧастичная мобилизация в РоссииДзун-Хемчикский районРоссияОбществоРеспублика Тыва
 
 
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