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Политолог: Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей - РИА Новости, 30.09.2022
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Политолог: Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей
Политолог: Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей - РИА Новости, 30.09.2022
Политолог: Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей
Вхождение в состав России двух таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области даст импульс развитию сельского хозяйства страны и избавит ее от... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T06:08
2022-09-30T06:11
россия
запорожская область
херсонская область
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вхождение в состав России двух таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области даст импульс развитию сельского хозяйства страны и избавит ее от необходимости импорта овощей и многих фруктов, заявил РИА Новости политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Оба региона, по его словам, обладают прекрасными природными условиями. "Неудивительно, что они представляли собой одну из житниц бывшей Украины. Районы богаты черноземом, хотя земли требуют орошения, поскольку области засушливые. Там есть традиции выращивания зерна - ржи, овса, ячменя, проса, а также овощных и фруктовых культур - помидоров, капусты, лука, перца, баклажанов, абрикосов, персиков, яблок, вишни",- заметил эксперт.Помогут эти территории, сказал эксперт, и в отношении обеспечения Крыма водой. "Этот вопрос, естественно, будет теперь полностью решен",- уверен он.Особое внимание Суздальцев обратил на энергетический фактор. "Не будем забывать, что там находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, которую сейчас, правда, обстреливают украинские военнослужащие. Когда-то эту АЭС создавала Россия, теперь ее надо будет привести в порядок, чтобы она использовалась на все 100%",- заключил эксперт.Суздальцев считает, что при грамотном развитии этих областей через небольшой период времени они смогут выйти на самообеспечение.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/dogovor-1820475717.html
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россия, запорожская область, херсонская область , экономика
Россия, Запорожская область, Херсонская область , Экономика
06:08 30.09.2022 (обновлено: 06:11 30.09.2022)
 
Политолог: Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей

Политолог Суздальцев: Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПомидоры
Помидоры - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вхождение в состав России двух таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области даст импульс развитию сельского хозяйства страны и избавит ее от необходимости импорта овощей и многих фруктов, заявил РИА Новости политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Присоединение Запорожья и Херсонской области очень выгодно России, это определенно даст импульс развитию сельского хозяйства страны, поможет, в частности, избавиться от импорта овощей и фруктов, которых мы ежегодно закупаем на 3 миллиарда долларов",- сказал он.
Оба региона, по его словам, обладают прекрасными природными условиями. "Неудивительно, что они представляли собой одну из житниц бывшей Украины. Районы богаты черноземом, хотя земли требуют орошения, поскольку области засушливые. Там есть традиции выращивания зерна - ржи, овса, ячменя, проса, а также овощных и фруктовых культур - помидоров, капусты, лука, перца, баклажанов, абрикосов, персиков, яблок, вишни",- заметил эксперт.
Помогут эти территории, сказал эксперт, и в отношении обеспечения Крыма водой. "Этот вопрос, естественно, будет теперь полностью решен",- уверен он.
Особое внимание Суздальцев обратил на энергетический фактор. "Не будем забывать, что там находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, которую сейчас, правда, обстреливают украинские военнослужащие. Когда-то эту АЭС создавала Россия, теперь ее надо будет привести в порядок, чтобы она использовалась на все 100%",- заключил эксперт.
Суздальцев считает, что при грамотном развитии этих областей через небольшой период времени они смогут выйти на самообеспечение.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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