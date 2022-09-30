https://ria.ru/20220930/otsrochka-1820534964.html
Специалисты туриндустрии попросили у властей отсрочку от мобилизации
Специалисты туриндустрии попросили у властей отсрочку от мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
Специалисты туриндустрии попросили у властей отсрочку от мобилизации
Специалистам, занятым в туриндустрии, нужно предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации, заявил исполняющий обязанности президента РСТ Илья... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:24
2022-09-30T12:24
2022-09-30T12:24
туризм
владимир путин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
частичная мобилизация в россии
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специалистам, занятым в туриндустрии, нужно предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации, заявил исполняющий обязанности президента РСТ Илья Уманский."Мы формируем перечень сотрудников, которых необходимо сохранить. Это шеф-повара, инженеры, специалисты по лавинной безопасности, работающие на лыжных курортах, капитаны и работники круизных компаний", — сказал он на выставке Expotravel-2022 в Екатеринбурге.В ближайшее время РСТ планирует обратиться в Ростуризм и правительство, чтобы "забронировать этих людей", добавил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220930/vozvrat-1820514823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), частичная мобилизация в россии, новости - туризм, туризм
Туризм, Владимир Путин, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Частичная мобилизация в России, Новости - Туризм, Туризм
Специалисты туриндустрии попросили у властей отсрочку от мобилизации
Уманский: специалистам, занятым в туриндустрии, нужно предоставить отсрочку от призыва