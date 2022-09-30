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Специалисты туриндустрии попросили у властей отсрочку от мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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Специалисты туриндустрии попросили у властей отсрочку от мобилизации
Специалисты туриндустрии попросили у властей отсрочку от мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
Специалисты туриндустрии попросили у властей отсрочку от мобилизации
Специалистам, занятым в туриндустрии, нужно предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации, заявил исполняющий обязанности президента РСТ Илья... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:24
2022-09-30T12:24
туризм
владимир путин
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
частичная мобилизация в россии
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специалистам, занятым в туриндустрии, нужно предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации, заявил исполняющий обязанности президента РСТ Илья Уманский."Мы формируем перечень сотрудников, которых необходимо сохранить. Это шеф-повара, инженеры, специалисты по лавинной безопасности, работающие на лыжных курортах, капитаны и работники круизных компаний", — сказал он на выставке Expotravel-2022 в Екатеринбурге.В ближайшее время РСТ планирует обратиться в Ростуризм и правительство, чтобы "забронировать этих людей", добавил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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владимир путин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), частичная мобилизация в россии, новости - туризм, туризм
Туризм, Владимир Путин, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Частичная мобилизация в России, Новости - Туризм, Туризм
12:24 30.09.2022
 
Специалисты туриндустрии попросили у властей отсрочку от мобилизации

Уманский: специалистам, занятым в туриндустрии, нужно предоставить отсрочку от призыва

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОфис туроператора
Офис туроператора - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специалистам, занятым в туриндустрии, нужно предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации, заявил исполняющий обязанности президента РСТ Илья Уманский.
"Мы формируем перечень сотрудников, которых необходимо сохранить. Это шеф-повара, инженеры, специалисты по лавинной безопасности, работающие на лыжных курортах, капитаны и работники круизных компаний", — сказал он на выставке Expotravel-2022 в Екатеринбурге.
В ближайшее время РСТ планирует обратиться в Ростуризм и правительство, чтобы "забронировать этих людей", добавил он.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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ТуризмВладимир ПутинРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Частичная мобилизация в РоссииНовости - ТуризмТуризм
 
 
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