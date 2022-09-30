https://ria.ru/20220930/otpusk-1820291632.html
Стало известно, сколько потратили россияне на отдых этим летом
Стало известно, сколько потратили россияне на отдых этим летом - РИА Новости, 30.09.2022
Стало известно, сколько потратили россияне на отдых этим летом
Этим летом россияне отдыхали в среднем 30 дней, а тратили на отпуск около 38 тысяч рублей, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T04:39
2022-09-30T04:39
2022-09-30T04:39
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Этим летом россияне отдыхали в среднем 30 дней, а тратили на отпуск около 38 тысяч рублей, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, чаще всего туристы ездили в отпуск вчетвером. Средний расход на одного человека — 38 605 рублей. Те, кто оценивали свое материальное состояние как хорошее, тратили 55 194 рублей за поездку, люди со средним достатком — 35 953, с маленьким — 21 653 рублей. Расходы мужчин оказались выше, чем у женщин, добавляют аналитики.Всероссийский телефонный опрос проводился 3 сентября 2022 года среди 1600 граждан в возрасте от 18 лет.
https://ria.ru/20220929/puteshestviya-1820093409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, исследование, новости - туризм, туризм, туристы, отдых
Туризм, ВЦИОМ, Исследование, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отдых
Стало известно, сколько потратили россияне на отдых этим летом
ВЦИОМ: россияне в среднем тратили на отпуск около 38 тысяч рублей с человека
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Этим летом россияне отдыхали в среднем 30 дней, а тратили на отпуск около 38 тысяч рублей, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, чаще всего туристы ездили в отпуск вчетвером. Средний расход на одного человека — 38 605 рублей.
Те, кто оценивали свое материальное состояние как хорошее, тратили 55 194 рублей за поездку, люди со средним достатком — 35 953, с маленьким — 21 653 рублей. Расходы мужчин оказались выше, чем у женщин, добавляют аналитики.
Всероссийский телефонный опрос проводился 3 сентября 2022 года среди 1600 граждан в возрасте от 18 лет.