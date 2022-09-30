https://ria.ru/20220930/otpusk-1820291632.html

Стало известно, сколько потратили россияне на отдых этим летом

Стало известно, сколько потратили россияне на отдых этим летом - РИА Новости, 30.09.2022

Стало известно, сколько потратили россияне на отдых этим летом

Этим летом россияне отдыхали в среднем 30 дней, а тратили на отпуск около 38 тысяч рублей, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T04:39

2022-09-30T04:39

2022-09-30T04:39

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Этим летом россияне отдыхали в среднем 30 дней, а тратили на отпуск около 38 тысяч рублей, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, чаще всего туристы ездили в отпуск вчетвером. Средний расход на одного человека — 38 605 рублей. Те, кто оценивали свое материальное состояние как хорошее, тратили 55 194 рублей за поездку, люди со средним достатком — 35 953, с маленьким — 21 653 рублей. Расходы мужчин оказались выше, чем у женщин, добавляют аналитики.Всероссийский телефонный опрос проводился 3 сентября 2022 года среди 1600 граждан в возрасте от 18 лет.

https://ria.ru/20220929/puteshestviya-1820093409.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

вциом, исследование, новости - туризм, туризм, туристы, отдых