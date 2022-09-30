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Посольство России в Британии призвало НАТО прекратить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 30.09.2022
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Посольство России в Британии призвало НАТО прекратить поставки оружия Киеву
Посольство России в Британии призвало НАТО прекратить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 30.09.2022
Посольство России в Британии призвало НАТО прекратить поставки оружия Киеву
Посольство России в Британии призвало Лондон и его союзников по НАТО прекратить поставки оружия Украине, такие действия продлевают страдания мирного населения... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:33
2022-09-30T20:43
в мире
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лондон
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нато
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МОСКВА, 30 сен-РИА Новости. Посольство России в Британии призвало Лондон и его союзников по НАТО прекратить поставки оружия Украине, такие действия продлевают страдания мирного населения Украины.В поступившем в РИА Новости комментарии посольства говорится, что "мы призываем Великобританию и ее союзников по НАТО прекратить поставки оружия и боеприпасов украинским вооруженным силам и их неонацистским полувоенным формированиям"."Эти действия лишь продлевают страдания мирного населения Украины",- заметили в дипмиссии..
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в мире, россия, лондон, украина, нато
В мире, Россия, Лондон, Украина, НАТО
20:33 30.09.2022 (обновлено: 20:43 30.09.2022)
 
Посольство России в Британии призвало НАТО прекратить поставки оружия Киеву

Посольство России в Британии призвало Лондон и НАТО прекратить поставки оружия Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Лондоне
Главное здание посольства России в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен-РИА Новости. Посольство России в Британии призвало Лондон и его союзников по НАТО прекратить поставки оружия Украине, такие действия продлевают страдания мирного населения Украины.
В поступившем в РИА Новости комментарии посольства говорится, что "мы призываем Великобританию и ее союзников по НАТО прекратить поставки оружия и боеприпасов украинским вооруженным силам и их неонацистским полувоенным формированиям".
"Эти действия лишь продлевают страдания мирного населения Украины",- заметили в дипмиссии..
Украинские военные в Новоселовке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 09:44Специальная военная операция на Украине
Кулеба заявил, что Украина продолжит просить Запад о поставках оружия
 
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