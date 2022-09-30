https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820754909.html

Посольство России в Британии призвало НАТО прекратить поставки оружия Киеву

Посольство России в Британии призвало НАТО прекратить поставки оружия Киеву - РИА Новости, 30.09.2022

Посольство России в Британии призвало НАТО прекратить поставки оружия Киеву

Посольство России в Британии призвало Лондон и его союзников по НАТО прекратить поставки оружия Украине, такие действия продлевают страдания мирного населения... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:33

2022-09-30T20:33

2022-09-30T20:43

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МОСКВА, 30 сен-РИА Новости. Посольство России в Британии призвало Лондон и его союзников по НАТО прекратить поставки оружия Украине, такие действия продлевают страдания мирного населения Украины.В поступившем в РИА Новости комментарии посольства говорится, что "мы призываем Великобританию и ее союзников по НАТО прекратить поставки оружия и боеприпасов украинским вооруженным силам и их неонацистским полувоенным формированиям"."Эти действия лишь продлевают страдания мирного населения Украины",- заметили в дипмиссии..

https://ria.ru/20220920/oruzhie-1818044778.html

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в мире, россия, лондон, украина, нато