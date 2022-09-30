https://ria.ru/20220930/okrug-1820735313.html

В России из новых регионов создадут федеральный округ, заявил Балицкий

В России из новых регионов создадут федеральный округ, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.09.2022

В России из новых регионов создадут федеральный округ, заявил Балицкий

В России будет создан новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов, детали и название еще обсуждаются, заявил глава администрации... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:33

2022-09-30T19:33

2022-09-30T20:40

россия

референдумы на освобожденных территориях

донецкая народная республика

запорожская область

евгений балицкий

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В России будет создан новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов, детали и название еще обсуждаются, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются", - сказал Балицкий журналистам.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов."Предстоит много работы. Сегодня, пообщавшись с президентом (России Владимиром Путиным), мы поняли, что у нас будет переходный период. Мы должны максимально адаптировать всю свою систему, которая раньше была украинская, а теперь будет российской. Мы готовы к труду", - добавил он.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

донецкая народная республика

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россия, референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин