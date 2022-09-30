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В России из новых регионов создадут федеральный округ, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.09.2022
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В России из новых регионов создадут федеральный округ, заявил Балицкий
В России из новых регионов создадут федеральный округ, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.09.2022
В России из новых регионов создадут федеральный округ, заявил Балицкий
В России будет создан новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов, детали и название еще обсуждаются, заявил глава администрации... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:33
2022-09-30T20:40
россия
референдумы на освобожденных территориях
донецкая народная республика
запорожская область
евгений балицкий
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В России будет создан новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов, детали и название еще обсуждаются, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются", - сказал Балицкий журналистам.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов."Предстоит много работы. Сегодня, пообщавшись с президентом (России Владимиром Путиным), мы поняли, что у нас будет переходный период. Мы должны максимально адаптировать всю свою систему, которая раньше была украинская, а теперь будет российской. Мы готовы к труду", - добавил он.
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россия, референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин
Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Путин
19:33 30.09.2022 (обновлено: 20:40 30.09.2022)
 
В России из новых регионов создадут федеральный округ, заявил Балицкий

Балицкий: в России создадут федеральный округ из новых регионов, название обсуждается

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В России будет создан новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов, детали и название еще обсуждаются, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются", - сказал Балицкий журналистам.
В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
"Предстоит много работы. Сегодня, пообщавшись с президентом (России Владимиром Путиным), мы поняли, что у нас будет переходный период. Мы должны максимально адаптировать всю свою систему, которая раньше была украинская, а теперь будет российской. Мы готовы к труду", - добавил он.
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