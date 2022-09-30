https://ria.ru/20220930/ogranicheniya-1820501919.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 30.09.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 10 октября. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:03

2022-09-30T09:03

2022-09-30T13:53

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 10 октября.Не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте."Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — добавили в ведомстве.В Росавиации подчеркнули, что остальные аэропорты России работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.

https://ria.ru/20220928/yuzha-1819748229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)