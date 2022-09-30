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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 30.09.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 10 октября. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:03
2022-09-30T13:53
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 10 октября.Не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте."Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — добавили в ведомстве.В Росавиации подчеркнули, что остальные аэропорты России работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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новости - туризм, россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
09:03 30.09.2022 (обновлено: 13:53 30.09.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 октября

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России до 10 октября.
Не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
"Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — добавили в ведомстве.
В Росавиации подчеркнули, что остальные аэропорты России работают штатно.
Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.
В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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