https://ria.ru/20220930/obstrely-1820489951.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку и четыре района Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T05:29

2022-09-30T05:29

2022-09-30T05:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и четыре района Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке, выпустив по населенному пункту пять снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220929/donbass-1820260372.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика