11:32 30.09.2022 (обновлено: 11:54 30.09.2022)
В ВГА Запорожья назвали обстрел гражданской колонны уничтожением населения
Глава ВГА Запорожья Балицкий назвал обстрел гражданской колонны уничтожением населения
© фото очевидцаНа месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
© фото очевидца
На месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал украинский обстрел колонны машин с жителями региона "целенаправленным уничтожением гражданского населения".
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. По данным властей, в результате обстрела погибли 23 человека, 34 получили ранения различной степени тяжести.
"Люди, которые хотели вернуться на безопасную территорию России, киевский режим пытается уничтожить. Это целенаправленное уничтожение гражданского населения. Местные жители насчитали до 15 артиллерийских взрывов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, обстоятельства произошедшей трагедии дополнительно выясняются.
"Мы выражаем искреннее соболезнования семьям погибших", - подчеркнул Балицкий.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.