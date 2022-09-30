https://ria.ru/20220930/obstrel-1820512773.html

Умерла пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ Гольмовского

Умерла пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ Гольмовского - РИА Новости, 30.09.2022

Умерла пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ Гольмовского

Пострадавшая при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский в ДНР скончалась, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:01

2022-09-30T10:01

2022-09-30T10:01

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пострадавшая при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский в ДНР скончалась, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько.Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела Гольмовского по улице Шокальского получила ранения мирная жительница."К сожалению, горловчанка, получившая ранения по улице Шокальского, 12 в результате обстрела со стороны украинских карателей поселка городского типа Гольмовский, скончалась", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.

https://ria.ru/20220929/donetsk-1820239572.html

https://ria.ru/20220930/donbass-1820498357.html

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, иван приходько, гольмовский, горловка, донецкая народная республика