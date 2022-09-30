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Умерла пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ Гольмовского - РИА Новости, 30.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/obstrel-1820512773.html
Умерла пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ Гольмовского
Умерла пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ Гольмовского - РИА Новости, 30.09.2022
Умерла пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ Гольмовского
Пострадавшая при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский в ДНР скончалась, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:01
2022-09-30T10:01
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пострадавшая при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский в ДНР скончалась, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько.Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела Гольмовского по улице Шокальского получила ранения мирная жительница."К сожалению, горловчанка, получившая ранения по улице Шокальского, 12 в результате обстрела со стороны украинских карателей поселка городского типа Гольмовский, скончалась", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
https://ria.ru/20220929/donetsk-1820239572.html
https://ria.ru/20220930/donbass-1820498357.html
гольмовский
горловка
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в мире, иван приходько, гольмовский, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика
10:01 30.09.2022
 
Умерла пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ Гольмовского

Мэр Горловки Приходько: пострадавшая при обстреле со стороны ВСУ Гольмовского умерла

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ
Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости
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Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пострадавшая при обстреле украинскими войсками поселка Гольмовский в ДНР скончалась, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела Гольмовского по улице Шокальского получила ранения мирная жительница.
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"К сожалению, горловчанка, получившая ранения по улице Шокальского, 12 в результате обстрела со стороны украинских карателей поселка городского типа Гольмовский, скончалась", - написал он в своем Telegram-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГольмовскийГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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