https://ria.ru/20220930/norvegiya-1820547821.html

Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов

Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов - РИА Новости, 30.09.2022

Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов

Власти Норвегии усиливают контроль на границе с Россией, не исключено ее закрытие, заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмилие Энгер Мель. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:00

2022-09-30T12:00

2022-09-30T14:31

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МУРМАНСК, 30 сен — РИА Новости. Власти Норвегии усиливают контроль на границе с Россией, не исключено ее закрытие, заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмилие Энгер Мель.Отмечается, что после объявления о частичной мобилизации в России риск незаконного пересечения увеличился.Мель также заявила, что идет тесный диалог с полицией и таможней о происходящем на границе, налажен тщательный контроль всех прибывающих. Для контроля над ситуацией власти могут привлечь вертолет.Норвегия не входит в Евросоюз, но является частью Шенгенской зоны.Протяженность границы Норвегии и Россией — 198 километров, она проходит в основном по реке Пасвик. В Осло заявляют, что готовы к тем же мерам, которые ввели в Хельсинки, но пока будут наблюдать за ситуацией.Минувшей ночью власти Финляндии запретили въезжать в страну российским туристам, а также желающим проследовать в другие страны Шенгенской зоны. В то же время правила позволяют пересекать границу по гуманитарным причинам, по рабочим или семейным обстоятельствам и на учебу.Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.

https://ria.ru/20220929/finlyandiya-1820340970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, норвегия, россия