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Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов
Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов - РИА Новости, 30.09.2022
Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов
Власти Норвегии усиливают контроль на границе с Россией, не исключено ее закрытие, заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмилие Энгер Мель. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:00
2022-09-30T14:31
туризм
новости - туризм
норвегия
россия
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МУРМАНСК, 30 сен — РИА Новости. Власти Норвегии усиливают контроль на границе с Россией, не исключено ее закрытие, заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмилие Энгер Мель.Отмечается, что после объявления о частичной мобилизации в России риск незаконного пересечения увеличился.Мель также заявила, что идет тесный диалог с полицией и таможней о происходящем на границе, налажен тщательный контроль всех прибывающих. Для контроля над ситуацией власти могут привлечь вертолет.Норвегия не входит в Евросоюз, но является частью Шенгенской зоны.Протяженность границы Норвегии и Россией — 198 километров, она проходит в основном по реке Пасвик. В Осло заявляют, что готовы к тем же мерам, которые ввели в Хельсинки, но пока будут наблюдать за ситуацией.Минувшей ночью власти Финляндии запретили въезжать в страну российским туристам, а также желающим проследовать в другие страны Шенгенской зоны. В то же время правила позволяют пересекать границу по гуманитарным причинам, по рабочим или семейным обстоятельствам и на учебу.Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
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новости - туризм, норвегия, россия
Туризм, Новости - Туризм, Норвегия, Россия
12:00 30.09.2022 (обновлено: 14:31 30.09.2022)
 
Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов

Норвегия при необходимости может закрыть границу для российских туристов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкПодъезд к пункту пропуска "Борисоглебск" на границе России и Норвегии
Подъезд к пункту пропуска Борисоглебск на границе России и Норвегии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Подъезд к пункту пропуска "Борисоглебск" на границе России и Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 30 сен — РИА Новости. Власти Норвегии усиливают контроль на границе с Россией, не исключено ее закрытие, заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмилие Энгер Мель.
Отмечается, что после объявления о частичной мобилизации в России риск незаконного пересечения увеличился.

"При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация складывается по-другому. "Стурскуг" — наш единственный погранпункт на границе с Россией", — приводятся слова министра в пресс-релизе Минюста.

Мель также заявила, что идет тесный диалог с полицией и таможней о происходящем на границе, налажен тщательный контроль всех прибывающих. Для контроля над ситуацией власти могут привлечь вертолет.
Норвегия не входит в Евросоюз, но является частью Шенгенской зоны.
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Минувшей ночью власти Финляндии запретили въезжать в страну российским туристам, а также желающим проследовать в другие страны Шенгенской зоны. В то же время правила позволяют пересекать границу по гуманитарным причинам, по рабочим или семейным обстоятельствам и на учебу.
Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз. Процесс получения стал более длительным, сложным и дорогим.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
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