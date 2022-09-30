12:00 30.09.2022 (обновлено: 14:31 30.09.2022)
Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов
Норвегия при необходимости может закрыть границу для российских туристов
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкПодъезд к пункту пропуска "Борисоглебск" на границе России и Норвегии
Подъезд к пункту пропуска "Борисоглебск" на границе России и Норвегии. Архивное фото
МУРМАНСК, 30 сен — РИА Новости. Власти Норвегии усиливают контроль на границе с Россией, не исключено ее закрытие, заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмилие Энгер Мель.
Отмечается, что после объявления о частичной мобилизации в России риск незаконного пересечения увеличился.
"При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация складывается по-другому. "Стурскуг" — наш единственный погранпункт на границе с Россией", — приводятся слова министра в пресс-релизе Минюста.
Мель также заявила, что идет тесный диалог с полицией и таможней о происходящем на границе, налажен тщательный контроль всех прибывающих. Для контроля над ситуацией власти могут привлечь вертолет.
Норвегия не входит в Евросоюз, но является частью Шенгенской зоны.
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Минувшей ночью власти Финляндии запретили въезжать в страну российским туристам, а также желающим проследовать в другие страны Шенгенской зоны. В то же время правила позволяют пересекать границу по гуманитарным причинам, по рабочим или семейным обстоятельствам и на учебу.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти решения, Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.