https://ria.ru/20220930/niderlandy-1820765117.html

МИД Нидерландов вызвал посла России из-за присоединения четырех регионов

МИД Нидерландов вызвал посла России из-за присоединения четырех регионов - РИА Новости, 30.09.2022

МИД Нидерландов вызвал посла России из-за присоединения четырех регионов

Посол РФ в Гааге Александр Шульгин был вызван в пятницу в МИД Нидерландов, где ему заявили о непризнании присоединения четырех регионов к России, сообщили... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:10

2022-09-30T21:10

2022-09-30T21:18

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александр шульгин

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ПАРИЖ, 30 сент - РИА Новости. Посол РФ в Гааге Александр Шульгин был вызван в пятницу в МИД Нидерландов, где ему заявили о непризнании присоединения четырех регионов к России, сообщили журналистам в российском посольстве в Нидерландах.В дипмиссии отметили, что посол отверг утверждения голландской стороны о "фиктивных референдумах". Он подчеркнул, что волеизъявление населения на вышеуказанных территориях было организовано безупречно, что засвидетельствовали многочисленные международные наблюдатели из различных стран, в том числе из Нидерландов.

https://ria.ru/20220930/referendumy-1820740448.html

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в мире, россия, нидерланды, гаага, александр шульгин