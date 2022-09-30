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Жителю Омска вынесли приговор за неприязнь к женщинам
Жителю Омска вынесли приговор за неприязнь к женщинам - РИА Новости, 30.09.2022
Жителю Омска вынесли приговор за неприязнь к женщинам
Октябрьский районный суд Омска дал условный срок местному жителю, писавшему гадости про женщин в соцсетях, рассказали журналистам в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:07
2022-09-30T13:07
2022-09-30T13:07
происшествия
омск
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ОМСК, 30 сен - РИА Новости. Октябрьский районный суд Омска дал условный срок местному жителю, писавшему гадости про женщин в соцсетях, рассказали журналистам в пресс-службе суда.Суд установил, что 51-летний житель Омска оставил в социальной сети "ВКонтакте" пост, содержащий "признаки унижения человеческого достоинства по признаку женского пола". В частности, он утверждал, что женщины являются источником всех проблем и нужны только для размножения.Мужчина, который в 2021 году уже привлекался к административной ответственности за оскорбление на национальной почве, признал свою вину в суде и принес извинения."Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год", - добавили в суде.
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происшествия, омск
Жителю Омска вынесли приговор за неприязнь к женщинам
Житель Омска получил условный срок за оскорбление женщин в социальных сетях
ОМСК, 30 сен - РИА Новости.
Октябрьский районный суд Омска дал условный срок местному жителю, писавшему гадости про женщин в соцсетях, рассказали
журналистам в пресс-службе суда.
Суд установил, что 51-летний житель Омска оставил в социальной сети "ВКонтакте" пост, содержащий "признаки унижения человеческого достоинства по признаку женского пола". В частности, он утверждал, что женщины являются источником всех проблем и нужны только для размножения.
Мужчина, который в 2021 году уже привлекался к административной ответственности за оскорбление на национальной почве, признал свою вину в суде и принес извинения.
"Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год", - добавили в суде.