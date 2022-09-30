Рейтинг@Mail.ru
Жителю Омска вынесли приговор за неприязнь к женщинам - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/nepriyazn-1820570097.html
Жителю Омска вынесли приговор за неприязнь к женщинам
Жителю Омска вынесли приговор за неприязнь к женщинам - РИА Новости, 30.09.2022
Жителю Омска вынесли приговор за неприязнь к женщинам
Октябрьский районный суд Омска дал условный срок местному жителю, писавшему гадости про женщин в соцсетях, рассказали журналистам в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:07
2022-09-30T13:07
происшествия
омск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
ОМСК, 30 сен - РИА Новости. Октябрьский районный суд Омска дал условный срок местному жителю, писавшему гадости про женщин в соцсетях, рассказали журналистам в пресс-службе суда.Суд установил, что 51-летний житель Омска оставил в социальной сети "ВКонтакте" пост, содержащий "признаки унижения человеческого достоинства по признаку женского пола". В частности, он утверждал, что женщины являются источником всех проблем и нужны только для размножения.Мужчина, который в 2021 году уже привлекался к административной ответственности за оскорбление на национальной почве, признал свою вину в суде и принес извинения."Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год", - добавили в суде.
https://ria.ru/20220923/koloniya-1818987979.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск
Происшествия, Омск
13:07 30.09.2022
 
Жителю Омска вынесли приговор за неприязнь к женщинам

Житель Омска получил условный срок за оскорбление женщин в социальных сетях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 30 сен - РИА Новости. Октябрьский районный суд Омска дал условный срок местному жителю, писавшему гадости про женщин в соцсетях, рассказали журналистам в пресс-службе суда.
Суд установил, что 51-летний житель Омска оставил в социальной сети "ВКонтакте" пост, содержащий "признаки унижения человеческого достоинства по признаку женского пола". В частности, он утверждал, что женщины являются источником всех проблем и нужны только для размножения.
Мужчина, который в 2021 году уже привлекался к административной ответственности за оскорбление на национальной почве, признал свою вину в суде и принес извинения.
"Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год", - добавили в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 16:39
Петербурженку, державшую детей на цепи, приговорили к пяти годам колонии
 
ПроисшествияОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала