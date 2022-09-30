https://ria.ru/20220930/nato-1820773036.html

В Белом доме считают, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО

В Белом доме считают, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 01.10.2022

В Белом доме считают, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО

Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 01.10.2022

2022-09-30T22:22

2022-09-30T22:22

2022-10-01T01:23

в мире

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вашингтон (штат)

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон не отказывается от поддержки политики "открытых дверей" для НАТО. Также он напомнил, что все решения о принятии новых членов должны быть согласованы 30 странами, входящими в блок.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.

https://ria.ru/20220930/kissindzher-1820770246.html

украина

сша

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в мире, украина, нато, сша, джейк салливан, владимир зеленский, вашингтон (штат), владимир путин, верховная рада украины, евросоюз