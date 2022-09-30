22:22 30.09.2022 (обновлено: 01:23 01.10.2022)
В Белом доме считают, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО
Советник Байдена Салливан: заявку Украины в НАТО следует рассматривать "в другое время"
Флаги НАТО и Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка "на земле", а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время", — сказал он.
При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон не отказывается от поддержки политики "открытых дверей" для НАТО. Также он напомнил, что все решения о принятии новых членов должны быть согласованы 30 странами, входящими в блок.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.