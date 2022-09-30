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Офис Зеленского объяснил желание Киева ускоренно вступить в НАТО - РИА Новости, 30.09.2022
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Офис Зеленского объяснил желание Киева ускоренно вступить в НАТО
Офис Зеленского объяснил желание Киева ускоренно вступить в НАТО - РИА Новости, 30.09.2022
Офис Зеленского объяснил желание Киева ускоренно вступить в НАТО
НАТО не вступит в боевые действия на стороне Киева, а заявка Украины на вступление в альянс нужна для того, чтобы "зафиксировать вектор развития" и ускорить... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:09
2022-09-30T20:15
в мире
киев
нато
владимир зеленский
михаил подоляк
сергей лавров
украина
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. НАТО не вступит в боевые действия на стороне Киева, а заявка Украины на вступление в альянс нужна для того, чтобы "зафиксировать вектор развития" и ускорить поставки западного вооружения, заявил в пятницу советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке."Я думаю, что войну можно будет завершить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры (по вступлению в НАТО – ред.). Нет. Мы таким образом фиксируем направление развития нашей архитектуры безопасности, то направление, куда мы уже точно идем. Это первое и ключевое", - сказал Подоляк, отвечая на вопрос, будет ли НАТО участвовать в боевых действиях на стороне Киева в случае принятия Украины в альянс."Второе, мы таким образом как бы говорим нашим партнерам - странам НАТО - мы уже практически заявили, что станем партнерами в юридическом смысле в недалеком будущем, поэтому давайте уже с оружием, с объемом оружия, который нам нужен, решим как можно быстрее. И третье, мы таким образом хотим нашим партнерам показать, мы уже нарисовали дорогу, а чтобы не было войны, чтобы ее скорее закончить, вопрос стоит в ускорении передачи нам этой техники, чтобы мы эту войну закончили", - добавил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, киев, нато, владимир зеленский, михаил подоляк, сергей лавров, украина, россия
В мире, Киев, НАТО, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Сергей Лавров, Украина, Россия
19:09 30.09.2022 (обновлено: 20:15 30.09.2022)
 
Офис Зеленского объяснил желание Киева ускоренно вступить в НАТО

Офис Зеленского: заявка на вступление в НАТО нужна для ускорения поставок западного оружия

© РИА НовостиВоеннослужащий на учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости
Военнослужащий на учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. НАТО не вступит в боевые действия на стороне Киева, а заявка Украины на вступление в альянс нужна для того, чтобы "зафиксировать вектор развития" и ускорить поставки западного вооружения, заявил в пятницу советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
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"Я думаю, что войну можно будет завершить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры (по вступлению в НАТО – ред.). Нет. Мы таким образом фиксируем направление развития нашей архитектуры безопасности, то направление, куда мы уже точно идем. Это первое и ключевое", - сказал Подоляк, отвечая на вопрос, будет ли НАТО участвовать в боевых действиях на стороне Киева в случае принятия Украины в альянс.
"Второе, мы таким образом как бы говорим нашим партнерам - странам НАТО - мы уже практически заявили, что станем партнерами в юридическом смысле в недалеком будущем, поэтому давайте уже с оружием, с объемом оружия, который нам нужен, решим как можно быстрее. И третье, мы таким образом хотим нашим партнерам показать, мы уже нарисовали дорогу, а чтобы не было войны, чтобы ее скорее закончить, вопрос стоит в ускорении передачи нам этой техники, чтобы мы эту войну закончили", - добавил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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