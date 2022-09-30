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МИД отреагировал на планы Украины подать заявку в НАТО в ускоренном порядке - РИА Новости, 01.10.2022
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МИД отреагировал на планы Украины подать заявку в НАТО в ускоренном порядке
МИД отреагировал на планы Украины подать заявку в НАТО в ускоренном порядке - РИА Новости, 01.10.2022
МИД отреагировал на планы Украины подать заявку в НАТО в ускоренном порядке
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале намерение Киева подать заявку на ускоренное присоединение к НАТО. РИА Новости, 01.10.2022
2022-09-30T18:28
2022-10-01T04:14
в мире
мария захарова
россия
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале намерение Киева подать заявку на ускоренное присоединение к НАТО.По словам Захаровой, сложности определенно будут, ведь набирать высоту всегда сложнее, чем падать вниз. При этом "ползти нам исторически мешают крылья", подчеркнула она."Вперед, вместе, во имя света и с Богом!" — подытожила официальный представитель МИД.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он сделал это заявление после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ на заседании Совбеза ООН заявила, что такой шаг означает проявление Западом двойных стандартов.
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в мире, мария захарова, россия, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Россия, Украина, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:28 30.09.2022 (обновлено: 04:14 01.10.2022)
 
МИД отреагировал на планы Украины подать заявку в НАТО в ускоренном порядке

Представитель МИД Захарова заявила, что Украина выбрала путь в "натовскую помойку"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале намерение Киева подать заявку на ускоренное присоединение к НАТО.

"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в натовскую помойку. А мы — в будущее", — отметила она.

По словам Захаровой, сложности определенно будут, ведь набирать высоту всегда сложнее, чем падать вниз. При этом "ползти нам исторически мешают крылья", подчеркнула она.
"Вперед, вместе, во имя света и с Богом!" — подытожила официальный представитель МИД.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 18:06
НАТО не будет ввязываться в войну с Россией из-за Украины, заявил Джабаров
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он сделал это заявление после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Экс-депутат Рады заявил о планах НАТО ввести контингент сил на Украину
Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ на заседании Совбеза ООН заявила, что такой шаг означает проявление Западом двойных стандартов.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО
 
В миреМария ЗахароваРоссияУкраинаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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