18:28 30.09.2022 (обновлено: 04:14 01.10.2022)
МИД отреагировал на планы Украины подать заявку в НАТО в ускоренном порядке
Представитель МИД Захарова заявила, что Украина выбрала путь в "натовскую помойку"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале намерение Киева подать заявку на ускоренное присоединение к НАТО.
"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в натовскую помойку. А мы — в будущее", — отметила она.
По словам Захаровой, сложности определенно будут, ведь набирать высоту всегда сложнее, чем падать вниз. При этом "ползти нам исторически мешают крылья", подчеркнула она.
"Вперед, вместе, во имя света и с Богом!" — подытожила официальный представитель МИД.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он сделал это заявление после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.
Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ на заседании Совбеза ООН заявила, что такой шаг означает проявление Западом двойных стандартов.