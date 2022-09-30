https://ria.ru/20220930/nato-1820704870.html

МИД отреагировал на планы Украины подать заявку в НАТО в ускоренном порядке

МИД отреагировал на планы Украины подать заявку в НАТО в ускоренном порядке - РИА Новости, 01.10.2022

МИД отреагировал на планы Украины подать заявку в НАТО в ускоренном порядке

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале намерение Киева подать заявку на ускоренное присоединение к НАТО. РИА Новости, 01.10.2022

2022-09-30T18:28

2022-09-30T18:28

2022-10-01T04:14

в мире

мария захарова

россия

украина

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале намерение Киева подать заявку на ускоренное присоединение к НАТО.По словам Захаровой, сложности определенно будут, ведь набирать высоту всегда сложнее, чем падать вниз. При этом "ползти нам исторически мешают крылья", подчеркнула она."Вперед, вместе, во имя света и с Богом!" — подытожила официальный представитель МИД.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он сделал это заявление после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ на заседании Совбеза ООН заявила, что такой шаг означает проявление Западом двойных стандартов.

https://ria.ru/20220930/nato-1820695553.html

https://ria.ru/20220930/nato-1820689615.html

https://ria.ru/20220930/slutskiy-1820691030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мария захарова, россия, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)