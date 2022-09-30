17:52 30.09.2022 (обновлено: 18:01 30.09.2022)
Экс-депутат Рады заявил о планах НАТО ввести контингент сил на Украину
Экс-депутат Рады Кива: планируется ввод контингента НАТО из Польши на территорию Украины
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что планируется введение ранее подготовленного контингента сил НАТО в Польше на территорию западной Украины.
В пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
"После сделанного заявления о подаче заявки Украиной на вступление в НАТО по ускоренной процедуре планируется введение ранее подготовленного и усиленного контингента сил НАТО в Польше на территорию западной Украины как ответ на принятое решение Кремля о присоединении новых территорий", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
23 сентября, 04:51В США назвали Украину иждивенцем и не нашли ей места в НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.