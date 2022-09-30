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Экс-депутат Рады заявил о планах НАТО ввести контингент сил на Украину - РИА Новости, 30.09.2022
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Экс-депутат Рады заявил о планах НАТО ввести контингент сил на Украину
Экс-депутат Рады заявил о планах НАТО ввести контингент сил на Украину - РИА Новости, 30.09.2022
Экс-депутат Рады заявил о планах НАТО ввести контингент сил на Украину
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что планируется введение ранее подготовленного контингента сил НАТО в Польше на территорию западной... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:52
2022-09-30T18:01
в мире
владимир путин
илья кива
владимир зеленский
украина
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луганская народная республика
нато
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что планируется введение ранее подготовленного контингента сил НАТО в Польше на территорию западной Украины.В пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке."После сделанного заявления о подаче заявки Украиной на вступление в НАТО по ускоренной процедуре планируется введение ранее подготовленного и усиленного контингента сил НАТО в Польше на территорию западной Украины как ответ на принятое решение Кремля о присоединении новых территорий", - написал он в своем Telegram-канале.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://ria.ru/20220923/nato-1818829397.html
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в мире, владимир путин, илья кива, владимир зеленский, украина, россия, луганская народная республика, нато, верховная рада украины, совет безопасности оон
В мире, Владимир Путин, Илья Кива, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Верховная Рада Украины, Совет Безопасности ООН
17:52 30.09.2022 (обновлено: 18:01 30.09.2022)
 
Экс-депутат Рады заявил о планах НАТО ввести контингент сил на Украину

Экс-депутат Рады Кива: планируется ввод контингента НАТО из Польши на территорию Украины

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что планируется введение ранее подготовленного контингента сил НАТО в Польше на территорию западной Украины.
В пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
"После сделанного заявления о подаче заявки Украиной на вступление в НАТО по ускоренной процедуре планируется введение ранее подготовленного и усиленного контингента сил НАТО в Польше на территорию западной Украины как ответ на принятое решение Кремля о присоединении новых территорий", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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В США назвали Украину иждивенцем и не нашли ей места в НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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В миреВладимир ПутинИлья КиваВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОВерховная Рада УкраиныСовет Безопасности ООН
 
 
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