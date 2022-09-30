https://ria.ru/20220930/nato-1820666596.html

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке - РИА Новости, 01.10.2022

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 01.10.2022

2022-09-30T17:02

2022-09-30T17:02

2022-10-01T04:14

украина

нато

вашингтон (штат)

верховная рада украины

сша

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.

https://ria.ru/20220923/nato-1818829397.html

украина

вашингтон (штат)

сша

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Владимир Лаврентьев

украина, нато, вашингтон (штат), верховная рада украины, сша, евросоюз, в мире