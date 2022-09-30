17:02 30.09.2022 (обновлено: 04:14 01.10.2022)
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО... Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", — говорится в публикации.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
23 сентября, 04:51В США назвали Украину иждивенцем и не нашли ей места в НАТО