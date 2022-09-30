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Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке - РИА Новости, 01.10.2022
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Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке - РИА Новости, 01.10.2022
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 01.10.2022
2022-09-30T17:02
2022-10-01T04:14
украина
нато
вашингтон (штат)
верховная рада украины
сша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
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украина, нато, вашингтон (штат), верховная рада украины, сша, евросоюз, в мире
Украина, НАТО, Вашингтон (штат), Верховная Рада Украины, США, Евросоюз, В мире
17:02 30.09.2022 (обновлено: 04:14 01.10.2022)
 
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО... Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", — говорится в публикации.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
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