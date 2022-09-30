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Обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом, заявил Путин
Обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом, заявил Путин
Обещания не расширять НАТО, на которые купились прежние руководители, обернулись грязным обманом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:35
2022-09-30T15:54
нато
в мире
владимир путин
россия
украина
донецкая народная республика
совет безопасности оон
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обещания не расширять НАТО, на которые купились прежние руководители, обернулись грязным обманом, заявил президент России Владимир Путин."Соглашение в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину. Договоренности, достигнутые на самом высоком уровне, объявляются небылицей. Твердые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220930/nato-1820613752.html
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нато, в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, совет безопасности оон
НАТО, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Совет Безопасности ООН
15:35 30.09.2022 (обновлено: 15:54 30.09.2022)
 
Обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом, заявил Путин

Путин: обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обещания не расширять НАТО, на которые купились прежние руководители, обернулись грязным обманом, заявил президент России Владимир Путин.
"Соглашение в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину. Договоренности, достигнутые на самом высоком уровне, объявляются небылицей. Твердые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:20В мире
Российский посол: в НАТО заговорили о применении ядерного оружия против РФ
 
НАТОВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООН
 
 
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