15:35 30.09.2022 (обновлено: 15:54 30.09.2022)
Обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом, заявил Путин
Путин: обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обещания не расширять НАТО, на которые купились прежние руководители, обернулись грязным обманом, заявил президент России Владимир Путин.
"Соглашение в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину. Договоренности, достигнутые на самом высоком уровне, объявляются небылицей. Твердые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.