https://ria.ru/20220930/nato-1820620574.html

Обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом, заявил Путин

Обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

Обещания не расширять НАТО обернулись грязным обманом, заявил Путин

Обещания не расширять НАТО, на которые купились прежние руководители, обернулись грязным обманом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:35

2022-09-30T15:35

2022-09-30T15:54

нато

в мире

владимир путин

россия

украина

донецкая народная республика

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820648020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a4e691d87673dc7c16f6056dcfb9448.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Обещания не расширять НАТО, на которые купились прежние руководители, обернулись грязным обманом, заявил президент России Владимир Путин."Соглашение в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину. Договоренности, достигнутые на самом высоком уровне, объявляются небылицей. Твердые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/nato-1820613752.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нато, в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, совет безопасности оон