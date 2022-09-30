https://ria.ru/20220930/naryshkin-1820773571.html
Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин
Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин
Запад находится уже на грани потери рассудка, от него возможно ожидать любых неожиданностей, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:31
2022-09-30T22:31
2022-09-30T22:31
сергей нарышкин
россия
павел зарубин
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738381566_0:220:2970:1890_1920x0_80_0_0_e14a9635e397504167fc066d3f1e2686.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад находится уже на грани потери рассудка, от него возможно ожидать любых неожиданностей, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Так называемый наш "политический оппонент"... уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми", - сказал Нарышкин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.
https://ria.ru/20220923/referendumy-1818950393.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738381566_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c3070d171306f1198631ca597a71b27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, россия, павел зарубин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сергей Нарышкин, Россия, Павел Зарубин, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин
Глава СВР Нарышкин считает, что Запад находится на грани потери рассудка