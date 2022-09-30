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Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин - РИА Новости, 30.09.2022
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Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин
Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин - РИА Новости, 30.09.2022
Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин
Запад находится уже на грани потери рассудка, от него возможно ожидать любых неожиданностей, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:31
2022-09-30T22:31
сергей нарышкин
россия
павел зарубин
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад находится уже на грани потери рассудка, от него возможно ожидать любых неожиданностей, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Так называемый наш "политический оппонент"... уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми", - сказал Нарышкин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.
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сергей нарышкин, россия, павел зарубин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сергей Нарышкин, Россия, Павел Зарубин, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
22:31 30.09.2022
 
Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин

Глава СВР Нарышкин считает, что Запад находится на грани потери рассудка

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад находится уже на грани потери рассудка, от него возможно ожидать любых неожиданностей, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Так называемый наш "политический оппонент"... уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми", - сказал Нарышкин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 14:59Специальная военная операция на Украине
СВР заявила о "крайне истеричной" позиции Запада по референдумам
 
Сергей НарышкинРоссияПавел ЗарубинВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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