https://ria.ru/20220930/naryshkin-1820773571.html

Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин

Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин - РИА Новости, 30.09.2022

Запад находится на грани потери рассудка, считает Нарышкин

Запад находится уже на грани потери рассудка, от него возможно ожидать любых неожиданностей, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T22:31

2022-09-30T22:31

2022-09-30T22:31

сергей нарышкин

россия

павел зарубин

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Запад находится уже на грани потери рассудка, от него возможно ожидать любых неожиданностей, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Так называемый наш "политический оппонент"... уже на грани потери рассудка, так что можно ждать любых неожиданностей, и, главное, быть к этому готовыми", - сказал Нарышкин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

https://ria.ru/20220923/referendumy-1818950393.html

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сергей нарышкин, россия, павел зарубин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)