https://ria.ru/20220930/mvf-1820726803.html

МВФ предупредил об ухудшении продовольственной безопасности в мире

МВФ предупредил об ухудшении продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 30.09.2022

МВФ предупредил об ухудшении продовольственной безопасности в мире

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с глобальной продовольственной безопасностью, несмотря на некоторую стабилизацию... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:10

2022-09-30T19:10

2022-09-30T19:10

продовольствие

экономика

мвф

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с глобальной продовольственной безопасностью, несмотря на некоторую стабилизацию цен на продукты питания.В опубликованном в пятницу докладе фонд предупреждает об угрозе продовольственного кризиса, сопоставимого по меньшей мере по масштабам с трудностями 2007-2008 годов, когда "многие страны столкнулись с острым дефицитом продовольствия, обернувшимся значительными бедствиями и множеством смертей"."Хотя мировые цены на продовольствие недавно снизились, ситуация с продовольственной безопасностью, вероятно, ухудшится", - сказано в документе. Цены, по данным МВФ, хотя и отступили от рекордных значений апреля-мая, все равно остаются на "исторически высоком уровне".Фонд признает, что ситуация с трудом поддается прогнозированию, и в числе факторов риска называет сокращающиеся запасы продовольствия, сложности с вывозом аграрной продукции с Украины, дороговизну удобрений и энергоносителей, негативные прогнозы по урожаю риса.

https://ria.ru/20220929/udobreniya-1820365322.html

https://ria.ru/20220927/prodovolstvie-1819764152.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продовольствие, экономика, мвф, украина, в мире