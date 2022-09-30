https://ria.ru/20220930/mvf-1820726803.html
МВФ предупредил об ухудшении продовольственной безопасности в мире
МВФ предупредил об ухудшении продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 30.09.2022
МВФ предупредил об ухудшении продовольственной безопасности в мире
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с глобальной продовольственной безопасностью, несмотря на некоторую стабилизацию... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:10
2022-09-30T19:10
2022-09-30T19:10
продовольствие
экономика
мвф
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с глобальной продовольственной безопасностью, несмотря на некоторую стабилизацию цен на продукты питания.В опубликованном в пятницу докладе фонд предупреждает об угрозе продовольственного кризиса, сопоставимого по меньшей мере по масштабам с трудностями 2007-2008 годов, когда "многие страны столкнулись с острым дефицитом продовольствия, обернувшимся значительными бедствиями и множеством смертей"."Хотя мировые цены на продовольствие недавно снизились, ситуация с продовольственной безопасностью, вероятно, ухудшится", - сказано в документе. Цены, по данным МВФ, хотя и отступили от рекордных значений апреля-мая, все равно остаются на "исторически высоком уровне".Фонд признает, что ситуация с трудом поддается прогнозированию, и в числе факторов риска называет сокращающиеся запасы продовольствия, сложности с вывозом аграрной продукции с Украины, дороговизну удобрений и энергоносителей, негативные прогнозы по урожаю риса.
https://ria.ru/20220929/udobreniya-1820365322.html
https://ria.ru/20220927/prodovolstvie-1819764152.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
продовольствие, экономика, мвф, украина, в мире
Продовольствие, Экономика, МВФ, Украина, В мире
МВФ предупредил об ухудшении продовольственной безопасности в мире
МВФ спрогнозировал дальнейшее ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью в мире
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с глобальной продовольственной безопасностью, несмотря на некоторую стабилизацию цен на продукты питания.
В опубликованном в пятницу докладе фонд предупреждает об угрозе продовольственного кризиса, сопоставимого по меньшей мере по масштабам с трудностями 2007-2008 годов, когда "многие страны столкнулись с острым дефицитом продовольствия, обернувшимся значительными бедствиями и множеством смертей".
"Хотя мировые цены на продовольствие недавно снизились, ситуация с продовольственной безопасностью, вероятно, ухудшится", - сказано в документе. Цены, по данным МВФ, хотя и отступили от рекордных значений апреля-мая, все равно остаются на "исторически высоком уровне".
Фонд признает, что ситуация с трудом поддается прогнозированию, и в числе факторов риска называет сокращающиеся запасы продовольствия, сложности с вывозом аграрной продукции с Украины
, дороговизну удобрений и энергоносителей, негативные прогнозы по урожаю риса.