https://ria.ru/20220930/mvd-1820658983.html
В структуре МВД России появилось управление по борьбе с киберпреступностью
В структуре МВД России появилось управление по борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 30.09.2022
В структуре МВД России появилось управление по борьбе с киберпреступностью
Новое управление по борьбе с кибепреступностью вошло в структуру центрального аппарата МВД России, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:43
2022-09-30T16:43
2022-09-30T16:43
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новое управление по борьбе с кибепреступностью вошло в структуру центрального аппарата МВД России, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, в структуре МВД России появилось "Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий".Сейчас в структуре МВД РФ есть управление "К", управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ, организационно-штатное управление, контрольно-ревизионное управление, управление по организации дознания, национальное центрально бюро интерпола и управление международного сотрудничества.Указ вступил в силу со дня его подписания.Кроме того, тем же указом вводится новая должность - "начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации".
https://ria.ru/20220930/mvd-1820640295.html
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владимир путин, россия
В структуре МВД России появилось управление по борьбе с киберпреступностью
В структуре центрального аппарата МВД появилось управление по борьбе с киберпреступностью
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Новое управление по борьбе с кибепреступностью вошло
в структуру центрального аппарата МВД России, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, в структуре МВД России появилось "Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий".
Сейчас в структуре МВД РФ есть управление "К", управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ, организационно-штатное управление, контрольно-ревизионное управление, управление по организации дознания, национальное центрально бюро интерпола и управление международного сотрудничества.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Кроме того, тем же указом вводится новая должность - "начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации".