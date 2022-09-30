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В структуре МВД России появилось управление по борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 30.09.2022
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В структуре МВД России появилось управление по борьбе с киберпреступностью
В структуре МВД России появилось управление по борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 30.09.2022
В структуре МВД России появилось управление по борьбе с киберпреступностью
Новое управление по борьбе с кибепреступностью вошло в структуру центрального аппарата МВД России, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:43
2022-09-30T16:43
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новое управление по борьбе с кибепреступностью вошло в структуру центрального аппарата МВД России, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, в структуре МВД России появилось "Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий".Сейчас в структуре МВД РФ есть управление "К", управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ, организационно-штатное управление, контрольно-ревизионное управление, управление по организации дознания, национальное центрально бюро интерпола и управление международного сотрудничества.Указ вступил в силу со дня его подписания.Кроме того, тем же указом вводится новая должность - "начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации".
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
16:43 30.09.2022
 
В структуре МВД России появилось управление по борьбе с киберпреступностью

В структуре центрального аппарата МВД появилось управление по борьбе с киберпреступностью

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкСотрудник службы МВД России
Сотрудник службы МВД России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник службы МВД России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новое управление по борьбе с кибепреступностью вошло в структуру центрального аппарата МВД России, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, в структуре МВД России появилось "Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:11
Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД
Сейчас в структуре МВД РФ есть управление "К", управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ, организационно-штатное управление, контрольно-ревизионное управление, управление по организации дознания, национальное центрально бюро интерпола и управление международного сотрудничества.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Кроме того, тем же указом вводится новая должность - "начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Федерации".
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 13:17
МВД опровергло слухи о том, что иностранным студентам предписали уехать
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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