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Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД
Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД - РИА Новости, 30.09.2022
Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД
Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД России на 180 человек, до 6760, соответствующий указ главы... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:11
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владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД России на 180 человек, до 6760, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживаю зданий) в количестве 6760 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в количестве 6014 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек", - говорится в указе.Согласно предыдущей версии указа, предельная штатная численность центрального аппарата МВД РФ составляла 6580 человек.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
16:11 30.09.2022
 
Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД

Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД на 180 человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД России на 180 человек, до 6760, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживаю зданий) в количестве 6760 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в количестве 6014 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек", - говорится в указе.
Согласно предыдущей версии указа, предельная штатная численность центрального аппарата МВД РФ составляла 6580 человек.
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