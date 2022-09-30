https://ria.ru/20220930/mvd-1820640295.html

Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД

Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД - РИА Новости, 30.09.2022

Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД

Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД России на 180 человек, до 6760, соответствующий указ главы... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:11

2022-09-30T16:11

2022-09-30T16:11

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД России на 180 человек, до 6760, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживаю зданий) в количестве 6760 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в количестве 6014 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек", - говорится в указе.Согласно предыдущей версии указа, предельная штатная численность центрального аппарата МВД РФ составляла 6580 человек.

https://ria.ru/20220929/studenty-1820300896.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, политика