https://ria.ru/20220930/mvd-1820640295.html
Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД
Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД - РИА Новости, 30.09.2022
Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД
Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД России на 180 человек, до 6760, соответствующий указ главы... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:11
2022-09-30T16:11
2022-09-30T16:11
владимир путин
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД России на 180 человек, до 6760, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживаю зданий) в количестве 6760 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в количестве 6014 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек", - говорится в указе.Согласно предыдущей версии указа, предельная штатная численность центрального аппарата МВД РФ составляла 6580 человек.
https://ria.ru/20220929/studenty-1820300896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД
Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД на 180 человек
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД России на 180 человек, до 6760, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживаю зданий) в количестве 6760 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в количестве 6014 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 661 человека, работников - 85 человек", - говорится в указе.
Согласно предыдущей версии указа, предельная штатная численность центрального аппарата МВД РФ составляла 6580 человек.