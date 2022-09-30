https://ria.ru/20220930/muftiy-1820740143.html
Муфтий: мусульмане поддержат жителей Запорожской и Херсонской областей
Муфтий: мусульмане поддержат жителей Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 30.09.2022
Муфтий: мусульмане поддержат жителей Запорожской и Херсонской областей
Последователи ислама на Северном Кавказе приветствуют волеизъявления жителей Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России и окажут им помощь,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:51
2022-09-30T19:51
2022-09-30T19:51
религия
исмаил бердиев
владимир путин
россия
херсонская область
северный кавказ
следственный комитет россии (ск рф)
религия
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Последователи ислама на Северном Кавказе приветствуют волеизъявления жителей Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России и окажут им помощь, заявил РИА Новости в пятницу председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев."Я уверен, свободное голосование на референдуме о вхождении в Россию новых областей и решение местного населения – правильный выбор. У новых областей нашей страны есть хороший шанс реализовать себя в новом статусе в свободной стране – России. Мы окажем необходимую поддержку населению, проживающему там", - сказал РИА Новости в пятницу председатель КЦМ СК.Бердиев отметил, что Северный Кавказ уже оказывает поддержку этим областям и продолжит это делать."Наша помощь заключается в сборе и отправке гуманитарных грузов – медицинских препаратов, теплых вещей. В нашем регионе такая практика уже есть. Очень радует, что в подобных акциях принимает участие очень много молодежи – студенты вузов, средних учебных заведений. Ребята горят желанием помочь тем, кто нуждается", - отметил глава КЦМ СК.Председатель КЦМ СК также сообщил, что последователи ислама на Северном Кавказе молятся как за единоверцев, так и за всех жителей Запорожской и Херсонской областей.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин. Накануне президент подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
https://ria.ru/20220924/muftiy-1819368659.html
https://ria.ru/20220927/muftiy-1819904395.html
https://ria.ru/20220720/musulmane-1803785105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исмаил бердиев, владимир путин, россия, херсонская область , северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), религия
Религия, Исмаил Бердиев, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Северный Кавказ, Следственный комитет России (СК РФ), Религия
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Последователи ислама на Северном Кавказе приветствуют волеизъявления жителей Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России и окажут им помощь, заявил РИА Новости в пятницу председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.
"Я уверен, свободное голосование на референдуме о вхождении в Россию новых областей и решение местного населения – правильный выбор. У новых областей нашей страны есть хороший шанс реализовать себя в новом статусе в свободной стране – России. Мы окажем необходимую поддержку населению, проживающему там", - сказал РИА Новости в пятницу председатель КЦМ СК.
Бердиев отметил, что Северный Кавказ уже оказывает поддержку этим областям и продолжит это делать.
"Наша помощь заключается в сборе и отправке гуманитарных грузов – медицинских препаратов, теплых вещей. В нашем регионе такая практика уже есть. Очень радует, что в подобных акциях принимает участие очень много молодежи – студенты вузов, средних учебных заведений. Ребята горят желанием помочь тем, кто нуждается", - отметил глава КЦМ СК.
Председатель КЦМ СК также сообщил, что последователи ислама на Северном Кавказе молятся как за единоверцев, так и за всех жителей Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях
. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР
за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин
заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей.
В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Путин. Накануне президент подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.