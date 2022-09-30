https://ria.ru/20220930/moskva-1820479382.html

В Москве в пятницу перекроют ряд центральных улиц и набережных

В Москве в пятницу перекроют ряд центральных улиц и набережных - РИА Новости, 30.09.2022

В Москве в пятницу перекроют ряд центральных улиц и набережных

Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T00:49

2022-09-30T00:49

2022-09-30T01:44

москва

департамент транспорта г. москвы

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу, сообщает департамент транспорта столицы.Так, с 6.00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13.00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. С 14.00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.Кроме того, с 10.00 будет закрыто движение на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных. А также на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке.Также с 00.01 30 сентября на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца и в районе перекрытий временно запрещена парковка.В Дептрансе предупреждали, что возможно будут введены дополнительные ограничения. Москвичей просят отказаться от поездок на личных авто в центр города, заранее планировать маршрут и обращать внимание на знаки.

https://ria.ru/20220929/pogoda-1820320417.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, департамент транспорта г. москвы, общество