https://ria.ru/20220930/moskva-1820479382.html
В Москве в пятницу перекроют ряд центральных улиц и набережных
В Москве в пятницу перекроют ряд центральных улиц и набережных - РИА Новости, 30.09.2022
В Москве в пятницу перекроют ряд центральных улиц и набережных
Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T00:49
2022-09-30T00:49
2022-09-30T01:44
москва
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу, сообщает департамент транспорта столицы.Так, с 6.00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13.00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. С 14.00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.Кроме того, с 10.00 будет закрыто движение на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных. А также на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке.Также с 00.01 30 сентября на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца и в районе перекрытий временно запрещена парковка.В Дептрансе предупреждали, что возможно будут введены дополнительные ограничения. Москвичей просят отказаться от поездок на личных авто в центр города, заранее планировать маршрут и обращать внимание на знаки.
https://ria.ru/20220929/pogoda-1820320417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
00:49 30.09.2022 (обновлено: 01:44 30.09.2022)
В Москве в пятницу перекроют ряд центральных улиц и набережных
В Москве в пятницу будет закрыто движение на ряде центральных улиц и набережных
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу, сообщает
департамент транспорта столицы.
Так, с 6.00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13.00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. С 14.00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.
Кроме того, с 10.00 будет закрыто движение на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных. А также на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке.
Также с 00.01 30 сентября на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца
и в районе перекрытий временно запрещена парковка.
В Дептрансе
предупреждали, что возможно будут введены дополнительные ограничения. Москвичей просят отказаться от поездок на личных авто в центр города, заранее планировать маршрут и обращать внимание на знаки.