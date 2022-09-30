https://ria.ru/20220930/moshenniki-1820489595.html
Аналитик рассказал о мошеннической схеме с "подработкой"
Аналитик рассказал о мошеннической схеме с "подработкой" - РИА Новости, 30.09.2022
Аналитик рассказал о мошеннической схеме с "подработкой"
Число нежелательных звонков россиянам с предложениями работы в августе увеличилось в два раза по сравнению с июлем и июнем, часть таких звонков являются... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T05:21
2022-09-30T05:21
2022-09-30T06:37
общество
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число нежелательных звонков россиянам с предложениями работы в августе увеличилось в два раза по сравнению с июлем и июнем, часть таких звонков являются мошенническими, свидетельствуют данные сервиса Kaspersky Who Calls, с которыми ознакомилось РИА Новости.Одна из схем мошенничества предусматривает, что злоумышленники звонят человеку и рассказывают о возможности получить привлекательную работу. "Для дальнейшего общения предлагают перейти в Skype или другую программу для видеоконференций и включить запись экрана с демонстрацией, якобы чтобы пользователь смог пересмотреть видео", - пояснили в компании."Мошенники сообщают, что много незакрытых вакансий есть у крупных банков. Человека просят войти в приложение своего банка, чтобы показать, где находится нужная информация. Трансляцию экрана при этом отключить не просят. Таким образом злоумышленники могут наблюдать, как человек вводит свои учетные данные", - отметили в компании", - продолжили специалисты.По словам аналитика сервиса Владимира Григорьева, схемы мошенников могут несколько отличаться."Например, встречались описания, что изначально абоненту звонил робот и предлагал нажать "1", если его интересует удаленная работа. Далее с другого номера ему звонил человек и рассказывал легенду с общением по Skype или Zoom. В других случаях звонящие представлялись сотрудниками либо крупных кадровых агентств, либо площадок по поиску работы. Однако основная цель остается неизменной - выманить у пользователей конфиденциальные персональные и платежные данные. В сентябре такая легенда остается актуальной", - сказал Григорьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220916/moshennik-1817197688.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
05:21 30.09.2022 (обновлено: 06:37 30.09.2022)
Аналитик рассказал о мошеннической схеме с "подработкой"
Аналитик Григорьев: телефонные мошенники начали предлагать россиянам "подработку"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число нежелательных звонков россиянам с предложениями работы в августе увеличилось в два раза по сравнению с июлем и июнем, часть таких звонков являются мошенническими, свидетельствуют данные сервиса Kaspersky Who Calls, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В августе 2022 года в Kaspersky Who Calls зафиксировали всплеск нежелательных звонков с предложением работы или легкого заработка: количество соответствующих отзывов (жалоб) среди пользователей продукта увеличилось в два раза по сравнению с июлем и июнем. Часть из таких звонков - спам, а другая - потенциальное мошенничество", - говорится в сообщении.
Одна из схем мошенничества предусматривает, что злоумышленники звонят человеку и рассказывают о возможности получить привлекательную работу. "Для дальнейшего общения предлагают перейти в Skype или другую программу для видеоконференций и включить запись экрана с демонстрацией, якобы чтобы пользователь смог пересмотреть видео", - пояснили в компании.
"Мошенники сообщают, что много незакрытых вакансий есть у крупных банков. Человека просят войти в приложение своего банка, чтобы показать, где находится нужная информация. Трансляцию экрана при этом отключить не просят. Таким образом злоумышленники могут наблюдать, как человек вводит свои учетные данные", - отметили в компании", - продолжили специалисты.
По словам аналитика сервиса Владимира Григорьева, схемы мошенников могут несколько отличаться.
"Например, встречались описания, что изначально абоненту звонил робот и предлагал нажать "1", если его интересует удаленная работа. Далее с другого номера ему звонил человек и рассказывал легенду с общением по Skype или Zoom. В других случаях звонящие представлялись сотрудниками либо крупных кадровых агентств, либо площадок по поиску работы. Однако основная цель остается неизменной - выманить у пользователей конфиденциальные персональные и платежные данные. В сентябре такая легенда остается актуальной", - сказал Григорьев, слова которого приводятся в сообщении.