https://ria.ru/20220930/moshenniki-1820489595.html

Аналитик рассказал о мошеннической схеме с "подработкой"

Аналитик рассказал о мошеннической схеме с "подработкой" - РИА Новости, 30.09.2022

Аналитик рассказал о мошеннической схеме с "подработкой"

Число нежелательных звонков россиянам с предложениями работы в августе увеличилось в два раза по сравнению с июлем и июнем, часть таких звонков являются... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T05:21

2022-09-30T05:21

2022-09-30T06:37

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_470:590:3062:2048_1920x0_80_0_0_7e6418e2393dfa4e3a43f2852c7d447a.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Число нежелательных звонков россиянам с предложениями работы в августе увеличилось в два раза по сравнению с июлем и июнем, часть таких звонков являются мошенническими, свидетельствуют данные сервиса Kaspersky Who Calls, с которыми ознакомилось РИА Новости.Одна из схем мошенничества предусматривает, что злоумышленники звонят человеку и рассказывают о возможности получить привлекательную работу. "Для дальнейшего общения предлагают перейти в Skype или другую программу для видеоконференций и включить запись экрана с демонстрацией, якобы чтобы пользователь смог пересмотреть видео", - пояснили в компании."Мошенники сообщают, что много незакрытых вакансий есть у крупных банков. Человека просят войти в приложение своего банка, чтобы показать, где находится нужная информация. Трансляцию экрана при этом отключить не просят. Таким образом злоумышленники могут наблюдать, как человек вводит свои учетные данные", - отметили в компании", - продолжили специалисты.По словам аналитика сервиса Владимира Григорьева, схемы мошенников могут несколько отличаться."Например, встречались описания, что изначально абоненту звонил робот и предлагал нажать "1", если его интересует удаленная работа. Далее с другого номера ему звонил человек и рассказывал легенду с общением по Skype или Zoom. В других случаях звонящие представлялись сотрудниками либо крупных кадровых агентств, либо площадок по поиску работы. Однако основная цель остается неизменной - выманить у пользователей конфиденциальные персональные и платежные данные. В сентябре такая легенда остается актуальной", - сказал Григорьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220916/moshennik-1817197688.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия