https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820593691.html
Более 80 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой
Более 80 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой - РИА Новости, 30.09.2022
Более 80 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой
Более 80 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителей Рязанской области вернулись домой, сообщил региональный штаб Общероссийского народного... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:28
2022-09-30T14:28
2022-09-30T14:28
общество
рязанская область
общероссийский народный фронт
частичная мобилизация в россии
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РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Более 80 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителей Рязанской области вернулись домой, сообщил региональный штаб Общероссийского народного фронта."За последние четыре дня мы отработали более 100 обращений по вопросам нарушений указа президента по частичной мобилизации. Некоторые ошибки уже удалось исправить. На сегодняшний день более 80 ошибочно призванных возвращены из расположения учебного центра домой", - говорится в сообщении на странице регионального штаба ОНФ в социальной сети "ВКонтакте".В числе рассмотренных - случаи 45-летних отцов троих и четверых детей, обладателя "десятка позвоночных грыж", ожидающего плановой операции рязанца, студента очно-заочного обучения.
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рязанская область, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии
Общество, Рязанская область, Общероссийский народный фронт, Частичная мобилизация в России
Более 80 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой
ОНФ: более 80 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой