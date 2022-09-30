https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820593691.html

Более 80 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой

Более 80 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой - РИА Новости, 30.09.2022

Более 80 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области вернулись домой

Более 80 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителей Рязанской области вернулись домой, сообщил региональный штаб Общероссийского народного... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:28

2022-09-30T14:28

2022-09-30T14:28

общество

рязанская область

общероссийский народный фронт

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Более 80 ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителей Рязанской области вернулись домой, сообщил региональный штаб Общероссийского народного фронта."За последние четыре дня мы отработали более 100 обращений по вопросам нарушений указа президента по частичной мобилизации. Некоторые ошибки уже удалось исправить. На сегодняшний день более 80 ошибочно призванных возвращены из расположения учебного центра домой", - говорится в сообщении на странице регионального штаба ОНФ в социальной сети "ВКонтакте".В числе рассмотренных - случаи 45-летних отцов троих и четверых детей, обладателя "десятка позвоночных грыж", ожидающего плановой операции рязанца, студента очно-заочного обучения.

рязанская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, рязанская область, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии