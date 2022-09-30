https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820577158.html
В Петербурге вручили более восьми тысяч повесток о мобилизации
В Петербурге вручили более восьми тысяч повесток о мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
В Петербурге вручили более восьми тысяч повесток о мобилизации
Более восьми тысяч жителей Санкт-Петербурга получили повестки в рамках частичной мобилизации, сообщил журналистам заместитель военного комиссара города Ильфат... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:33
2022-09-30T13:33
2022-09-30T14:09
сергей шойгу
россия
санкт-петербург
украина
частичная мобилизация в россии
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Более восьми тысяч жителей Санкт-Петербурга получили повестки в рамках частичной мобилизации, сообщил журналистам заместитель военного комиссара города Ильфат Абзалов."На сегодняшний день в соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации более 8 тысячам вручены повестки", - заявил он.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220930/povestka-1820506945.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, санкт-петербург, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность
Сергей Шойгу, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Частичная мобилизация в России, Безопасность
13:33 30.09.2022 (обновлено: 14:09 30.09.2022)
В Петербурге вручили более восьми тысяч повесток о мобилизации
Более восьми тысячам жителей Санкт-Петербурга вручили повестки о частичной мобилизации