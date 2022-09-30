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Песков прокомментировал заявления главы Дагестана о частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
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Песков прокомментировал заявления главы Дагестана о частичной мобилизации
Песков прокомментировал заявления главы Дагестана о частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022
Песков прокомментировал заявления главы Дагестана о частичной мобилизации
Кремль поддерживает главу Дагестана Сергея Меликова в его критике перегибов при частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:14
2022-09-30T12:21
политика
частичная мобилизация в россии
дербент
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кремль поддерживает главу Дагестана Сергея Меликова в его критике перегибов при частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поддерживаем", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу с оповещением "всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, пообещала изменить формулировку и привлечь виновных к ответственности. Меликов назвал эти методы оповещения о частичной мобилизации "несусветной глупостью", пообещал жителям Дербента "срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных".
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политика, частичная мобилизация в россии, дербент, россия
Политика, Частичная мобилизация в России, Дербент, Россия
12:14 30.09.2022 (обновлено: 12:21 30.09.2022)
 
Песков прокомментировал заявления главы Дагестана о частичной мобилизации

Песков: в Кремле поддержали главу Дагестана в критике перегибов при частичной мобилизации

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кремль поддерживает главу Дагестана Сергея Меликова в его критике перегибов при частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поддерживаем", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу с оповещением "всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, пообещала изменить формулировку и привлечь виновных к ответственности. Меликов назвал эти методы оповещения о частичной мобилизации "несусветной глупостью", пообещал жителям Дербента "срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных".
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