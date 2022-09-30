https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820554232.html

Песков прокомментировал заявления главы Дагестана о частичной мобилизации

Песков прокомментировал заявления главы Дагестана о частичной мобилизации - РИА Новости, 30.09.2022

Песков прокомментировал заявления главы Дагестана о частичной мобилизации

Кремль поддерживает главу Дагестана Сергея Меликова в его критике перегибов при частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:14

2022-09-30T12:14

2022-09-30T12:21

политика

частичная мобилизация в россии

дербент

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796598668_0:22:900:528_1920x0_80_0_0_23df5621f63a1ca0f46a8193ba228049.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кремль поддерживает главу Дагестана Сергея Меликова в его критике перегибов при частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поддерживаем", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу с оповещением "всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города" с паспортом и военным билетом. У местных жителей такая формулировка вызвала негодование. Администрация Дербента отметила, что это всего лишь дополнительная мера оповещения граждан, пообещала изменить формулировку и привлечь виновных к ответственности. Меликов назвал эти методы оповещения о частичной мобилизации "несусветной глупостью", пообещал жителям Дербента "срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных".

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819376328.html

дербент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, частичная мобилизация в россии, дербент, россия