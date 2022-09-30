https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820536383.html

Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации

Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022

Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации

В Донецкую Народную Республику прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:34

2022-09-30T11:34

2022-09-30T12:35

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

донецкая народная республика

россия

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украина

днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. В Донецкую Народную Республику прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram."В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев", — говорится в публикации.В Народной милиции отметили, что жители народных республик "с воодушевлением встретили подошедшие силы" и поблагодарили Владимира Путина за принятое решение.Президент России 21 сентября по предложению Минобороны и Генштаба объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек.Как подчеркивал глава государства, перед отправкой в части призванные на службу "в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820527326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, донецкая народная республика, россия, в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф