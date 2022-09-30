11:34 30.09.2022 (обновлено: 12:35 30.09.2022)
Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации
Первые призванные по частичной мобилизации в России прибыли в зону спецоперации в ДНР
© пресс-служба Народной милиции ДНРВоеннослужащий, призванный на военную службу по частичной мобилизации, во время курса боевой подготовки на полигоне в ДНР. Кадр из видео
© пресс-служба Народной милиции ДНР
Военнослужащий, призванный на военную службу по частичной мобилизации, во время курса боевой подготовки на полигоне в ДНР. Кадр из видео
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. В Донецкую Народную Республику прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.
"В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев", — говорится в публикации.
В Народной милиции отметили, что жители народных республик "с воодушевлением встретили подошедшие силы" и поблагодарили Владимира Путина за принятое решение.
Президент России 21 сентября по предложению Минобороны и Генштаба объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек.
Как подчеркивал глава государства, перед отправкой в части призванные на службу "в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.