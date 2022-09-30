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Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820536383.html
Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации
Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации
В Донецкую Народную Республику прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:34
2022-09-30T12:35
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
донецкая народная республика
россия
в мире
украина
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. В Донецкую Народную Республику прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram."В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев", — говорится в публикации.В Народной милиции отметили, что жители народных республик "с воодушевлением встретили подошедшие силы" и поблагодарили Владимира Путина за принятое решение.Президент России 21 сентября по предложению Минобороны и Генштаба объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек.Как подчеркивал глава государства, перед отправкой в части призванные на службу "в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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частичная мобилизация в россии, донецкая народная республика, россия, в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Украина, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
11:34 30.09.2022 (обновлено: 12:35 30.09.2022)
 
Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации

Первые призванные по частичной мобилизации в России прибыли в зону спецоперации в ДНР

© пресс-служба Народной милиции ДНРВоеннослужащий, призванный на военную службу по частичной мобилизации, во время курса боевой подготовки на полигоне в ДНР. Кадр из видео
Военнослужащий, призванный на военную службу по частичной мобилизации, во время курса боевой подготовки на полигоне в ДНР. Кадр из видео
© пресс-служба Народной милиции ДНР
Военнослужащий, призванный на военную службу по частичной мобилизации, во время курса боевой подготовки на полигоне в ДНР. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. В Донецкую Народную Республику прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.
"В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев", — говорится в публикации.
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Минобороны показало жителей ДНР, благодарных за частичную мобилизацию
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Президент России 21 сентября по предложению Минобороны и Генштаба объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек.
Как подчеркивал глава государства, перед отправкой в части призванные на службу "в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреУкраинаДНРСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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