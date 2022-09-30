Митинг-концерт в Нижнем Новгороде собрал около десяти тысяч человек
В Нижнем Новгороде митинг-концерт "Своих не бросаем" собрал около десяти тысяч человек
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен – РИА Новости. Около 10 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте "Своих не бросаем" в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы мероприятия.
Мероприятие было посвящено поддержке результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.
"В митинге приняли участие представители промышленных предприятий, общественных организаций, партий, ветераны, жители области, представители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей – всего около 10 тысяч человек. Организаторами выступили общественные патриотические организации Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой гвардии" Иван Рябцов рассказал, что совсем недавно вернулся из Мариуполя, куда вместе с другими представителями молодежи доставил гуманитарную помощь, где работал в гуманитарном центре и в больнице. "Людям там очень тяжело, и мы всеми силами старались им помочь. Сегодня я пришел сюда поддержать решение нашего президента. В этой ситуации это единственно верное, адекватное решение", — сказал он.
Представитель вынужденных переселенцев из Донбасса Татьяна Муртазина сказала, что 8 лет ждала этого события. "Каждый из нас в душе россиянин, и мы вернулись домой. Мы вместе" - заявила она.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.