https://ria.ru/20220930/miting-1820763591.html

Митинг-концерт в Нижнем Новгороде собрал около десяти тысяч человек

Митинг-концерт в Нижнем Новгороде собрал около десяти тысяч человек - РИА Новости, 30.09.2022

Митинг-концерт в Нижнем Новгороде собрал около десяти тысяч человек

Около 10 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте "Своих не бросаем" в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:03

2022-09-30T21:03

2022-09-30T21:03

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

молодая гвардия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен – РИА Новости. Около 10 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте "Своих не бросаем" в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы мероприятия.Мероприятие было посвящено поддержке результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России."В митинге приняли участие представители промышленных предприятий, общественных организаций, партий, ветераны, жители области, представители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей – всего около 10 тысяч человек. Организаторами выступили общественные патриотические организации Нижегородской области", - говорится в сообщении.Руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой гвардии" Иван Рябцов рассказал, что совсем недавно вернулся из Мариуполя, куда вместе с другими представителями молодежи доставил гуманитарную помощь, где работал в гуманитарном центре и в больнице. "Людям там очень тяжело, и мы всеми силами старались им помочь. Сегодня я пришел сюда поддержать решение нашего президента. В этой ситуации это единственно верное, адекватное решение", — сказал он.Представитель вынужденных переселенцев из Донбасса Татьяна Муртазина сказала, что 8 лет ждала этого события. "Каждый из нас в душе россиянин, и мы вернулись домой. Мы вместе" - заявила она.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

https://ria.ru/20220930/kontsert-1820758328.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820734816.html

россия

луганская народная республика

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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, молодая гвардия