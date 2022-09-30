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В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ - РИА Новости, 30.09.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220930/miting-1820755439.html
В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ
В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ - РИА Новости, 30.09.2022
В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ
В Твери в пятницу прошла патриотическая акция в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:37
2022-09-30T20:37
тверская область
тверь
россия
общество
частичная мобилизация в россии
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ТВЕРЬ, 30 сен - РИА Новости. В Твери в пятницу прошла патриотическая акция в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства.В акции в столице Верхневолжья приняли участие представители общественных, ветеранских и молодежных организаций, депутаты, жители Твери – всего более 4,3 тысячи человек.Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов подчеркнул, что 30 сентября большая российская семья стала ещё крепче.
https://ria.ru/20220930/rudenya-1820755003.html
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россия
луганская народная республика
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20:37 30.09.2022
 

В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав России
В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав России
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 сен - РИА Новости. В Твери в пятницу прошла патриотическая акция в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В акции в столице Верхневолжья приняли участие представители общественных, ветеранских и молодежных организаций, депутаты, жители Твери – всего более 4,3 тысячи человек.
Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов подчеркнул, что 30 сентября большая российская семья стала ещё крепче.
"К этому мы шли долгие восемь лет. Спасибо гражданскому обществу Тверской области, всем некоммерческим организациям, гражданам региона, кто присоединился к поддержке наших ребят-военнослужащих", - отметил Бутузов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 20:34Тверская область
Руденя: воссоединение территорий — начало нового этапа развития России
 
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