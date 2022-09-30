https://ria.ru/20220930/miting-1820755439.html

В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ

В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ - РИА Новости, 30.09.2022

В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ

В Твери в пятницу прошла патриотическая акция в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:37

2022-09-30T20:37

2022-09-30T20:37

тверская область

тверь

россия

общество

частичная мобилизация в россии

луганская народная республика

донецкая народная республика

лнр

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ТВЕРЬ, 30 сен - РИА Новости. В Твери в пятницу прошла патриотическая акция в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства.В акции в столице Верхневолжья приняли участие представители общественных, ветеранских и молодежных организаций, депутаты, жители Твери – всего более 4,3 тысячи человек.Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов подчеркнул, что 30 сентября большая российская семья стала ещё крепче.

https://ria.ru/20220930/rudenya-1820755003.html

тверь

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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