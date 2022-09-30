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В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ
В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ - РИА Новости, 30.09.2022
В Твери прошел митинг в поддержку вхождения новых территорий в состав РФ
В Твери в пятницу прошла патриотическая акция в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:37
2022-09-30T20:37
2022-09-30T20:37
тверская область
тверь
россия
общество
частичная мобилизация в россии
луганская народная республика
донецкая народная республика
лнр
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ТВЕРЬ, 30 сен - РИА Новости. В Твери в пятницу прошла патриотическая акция в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства.В акции в столице Верхневолжья приняли участие представители общественных, ветеранских и молодежных организаций, депутаты, жители Твери – всего более 4,3 тысячи человек.Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов подчеркнул, что 30 сентября большая российская семья стала ещё крепче.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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