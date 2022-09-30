https://ria.ru/20220930/miting-1820648130.html

В Ростове-на-Дону прошел митинг в поддержку результатов референдумов

В Ростове-на-Дону прошел митинг в поддержку результатов референдумов - РИА Новости, 30.09.2022

В Ростове-на-Дону прошел митинг в поддержку результатов референдумов

Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России состоялся в Ростове-на-Дону, РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:28

2022-09-30T16:28

2022-09-30T16:28

ростов-на-дону

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России состоялся в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.Организатором мероприятия выступило региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". На митинг в парке "Левобережный" собрались представители общественности и молодежи, местных отделений партий и различных организаций."Мы хотим выразить поддержку людям, которые отстояли свое право быть русскими, сказали "да" воссоединению с Россией. И, конечно, сказать спасибо тем ребятам, которые в рядах российской армии или в добровольческих формированиях защищают свою страну, свои семьи, нас с вами", - сказал руководитель областного отделения "Волонтеры Победы" Артем Толпыгин.По словам Татьяны, которая пришла на митинг, сегодня у всех праздник. "Сегодня исторический момент, потому что мы принимаем в свою большую семью новые и в то же время для нас дружественные и близкие народы. Мы счастливы, что мы вместе", - сказала она РИА Новости.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220930/dnr-1820634092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, ростовская область, общество