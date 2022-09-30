https://ria.ru/20220930/mir-1820531878.html

В Турции опасаются, что проблемы с "Миром" уменьшат турпоток из России

В Турции опасаются, что проблемы с "Миром" уменьшат турпоток из России - РИА Новости, 30.09.2022

В Турции опасаются, что проблемы с "Миром" уменьшат турпоток из России

Туристический сектор ожидает от правительства Турции скорого решения проблемы с платежной системой между Анкарой и Москвой, иначе это повлияет на туристические... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:17

2022-09-30T11:17

2022-09-30T11:17

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карта "мир"

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АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Туристический сектор ожидает от правительства Турции скорого решения проблемы с платежной системой между Анкарой и Москвой, иначе это повлияет на туристические предпочтения россиян в следующем сезоне, заявил президент Ассоциации туристов и бизнесменов Кемера Рыза Сонмез.Агентство Блумберг в среду со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". В четверг же представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank."Коммерческие отношения между Турцией и Россией - это вопрос национального масштаба и важности. Соглашения и платежи в туристическом секторе размещения были завершены в начале сезона, проблема еще не нашла отражения в секторе размещения, но требует срочного решения. Существует картина, которая негативно повлияет на предпочтения россиян в предстоящем сезоне. Туристическая среда основана на комфорте и доверии. Туристы не хотят отдыхать в стране, где их подталкивают к отсутствию безопасности", - приводит слова Сонмеза газета Aydınlık.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, турция, россия, карта "мир"