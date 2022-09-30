https://ria.ru/20220930/migratsiya-1820624514.html
США спровоцировали миграционные потоки в мире, заявил Путин
США спровоцировали миграционные потоки в мире, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
США спровоцировали миграционные потоки в мире, заявил Путин
Соединенные Штаты Америки своими действиями спровоцировали колоссальный всплеск миграционных потоков в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:42
2022-09-30T15:42
2022-09-30T16:01
сша
владимир путин
в мире
миграция
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки своими действиями спровоцировали колоссальный всплеск миграционных потоков в мире, заявил президент России Владимир Путин."Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом они (США - ред.) спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков. Миллионы людей терпят лишения, издевательства, гибнут тысячами, пытаясь добраться до той же Европы", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220930/ssha-1820629907.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, в мире, миграция
США, Владимир Путин, В мире, Миграция
15:42 30.09.2022 (обновлено: 16:01 30.09.2022)
США спровоцировали миграционные потоки в мире, заявил Путин
Путин: США своими действиями спровоцировали колоссальный всплеск миграционных потоков