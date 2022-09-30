https://ria.ru/20220930/migratsiya-1820624514.html

США спровоцировали миграционные потоки в мире, заявил Путин

США спровоцировали миграционные потоки в мире, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

США спровоцировали миграционные потоки в мире, заявил Путин

Соединенные Штаты Америки своими действиями спровоцировали колоссальный всплеск миграционных потоков в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:42

2022-09-30T15:42

2022-09-30T16:01

сша

владимир путин

в мире

миграция

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки своими действиями спровоцировали колоссальный всплеск миграционных потоков в мире, заявил президент России Владимир Путин."Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом они (США - ред.) спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков. Миллионы людей терпят лишения, издевательства, гибнут тысячами, пытаясь добраться до той же Европы", - сказал Путин во время выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/ssha-1820629907.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, владимир путин, в мире, миграция