https://ria.ru/20220930/metro-1820504000.html
В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро
В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро - РИА Новости, 30.09.2022
В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро
Ограничения работы входов и выходов некоторых станций метро Москвы возможны в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:17
2022-09-30T09:17
2022-09-30T09:17
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ограничения работы входов и выходов некоторых станций метро Москвы возможны в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В течение дня возможны ситуативные ограничения работы входов/выходов некоторых станций московского метро. Будьте внимательны: соблюдайте правила пользования и выполняйте указания работников метро", - говорится в сообщении.Ранее Дептранс сообщал, что ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу.
https://ria.ru/20220930/superkondensatory-1820448641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро
В Москве в пятницу могут ограничить вход и выход на некоторых станциях метро