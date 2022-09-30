https://ria.ru/20220930/metro-1820504000.html

В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро

В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро - РИА Новости, 30.09.2022

В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро

Ограничения работы входов и выходов некоторых станций метро Москвы возможны в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:17

2022-09-30T09:17

2022-09-30T09:17

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ограничения работы входов и выходов некоторых станций метро Москвы возможны в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В течение дня возможны ситуативные ограничения работы входов/выходов некоторых станций московского метро. Будьте внимательны: соблюдайте правила пользования и выполняйте указания работников метро", - говорится в сообщении.Ранее Дептранс сообщал, что ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу.

https://ria.ru/20220930/superkondensatory-1820448641.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, департамент транспорта г. москвы