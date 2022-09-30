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В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро - РИА Новости, 30.09.2022
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В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро
В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро - РИА Новости, 30.09.2022
В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро
Ограничения работы входов и выходов некоторых станций метро Москвы возможны в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:17
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общество
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ограничения работы входов и выходов некоторых станций метро Москвы возможны в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В течение дня возможны ситуативные ограничения работы входов/выходов некоторых станций московского метро. Будьте внимательны: соблюдайте правила пользования и выполняйте указания работников метро", - говорится в сообщении.Ранее Дептранс сообщал, что ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
09:17 30.09.2022
 
В Москве в пятницу могут ограничить вход на некоторые станции метро

В Москве в пятницу могут ограничить вход и выход на некоторых станциях метро

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтанция метро
Станция метро - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Станция метро. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ограничения работы входов и выходов некоторых станций метро Москвы возможны в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В течение дня возможны ситуативные ограничения работы входов/выходов некоторых станций московского метро. Будьте внимательны: соблюдайте правила пользования и выполняйте указания работников метро", - говорится в сообщении.
Экологичные суперконденсаторы для трамваев и метро разработали в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Экологичные суперконденсаторы для трамваев и метро разработали в Москве
Ранее Дептранс сообщал, что ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения в пятницу.
 
ОбществоМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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