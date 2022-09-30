https://ria.ru/20220930/medvedev-1820749049.html
Медведев о желании Киева вступить в НАТО: умоляют о начале третьей мировой
Медведев о желании Киева вступить в НАТО: умоляют о начале третьей мировой - РИА Новости, 30.09.2022
Медведев о желании Киева вступить в НАТО: умоляют о начале третьей мировой
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "отличной" идею Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, добавив, что это выглядит как мольба... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:12
2022-09-30T20:12
2022-09-30T20:24
нато
дмитрий медведев
владимир зеленский
украина
в мире
владимир путин
россия
киев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "отличной" идею Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, добавив, что это выглядит как мольба ускорить начало третьей мировой войны.Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Заявление было сделано после подписания президентом РФ Владимиром Путиным договоров с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями о вступлении в состав России."Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня", - написал он в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина, в мире, владимир путин, россия, киев
НАТО, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия, Киев
20:12 30.09.2022 (обновлено: 20:24 30.09.2022)
Медведев о желании Киева вступить в НАТО: умоляют о начале третьей мировой
Медведев о заявке Зеленского в НАТО: умоляет о начале третьей мировой, явно накрыло парня