https://ria.ru/20220930/medvedev-1820749049.html

Медведев о желании Киева вступить в НАТО: умоляют о начале третьей мировой

Медведев о желании Киева вступить в НАТО: умоляют о начале третьей мировой - РИА Новости, 30.09.2022

Медведев о желании Киева вступить в НАТО: умоляют о начале третьей мировой

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "отличной" идею Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, добавив, что это выглядит как мольба... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:12

2022-09-30T20:12

2022-09-30T20:24

нато

дмитрий медведев

владимир зеленский

украина

в мире

владимир путин

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киев

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "отличной" идею Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, добавив, что это выглядит как мольба ускорить начало третьей мировой войны.Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Заявление было сделано после подписания президентом РФ Владимиром Путиным договоров с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями о вступлении в состав России."Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220930/nato-1820726384.html

украина

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Наталья Макарова

нато, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина, в мире, владимир путин, россия, киев