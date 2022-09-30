https://ria.ru/20220930/medvedev-1820748155.html

Медведев высказался о непризнании США присоединения новых регионов к России

Медведев высказался о непризнании США присоединения новых регионов к России - РИА Новости, 30.09.2022

Медведев высказался о непризнании США присоединения новых регионов к России

США не признают присоединение к России новых регионов, и это обидно, поскольку они могли бы найти там хорошее место для американского консульства, заявил... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:08

2022-09-30T20:08

2022-09-30T20:28

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сша

джо байден

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США не признают присоединение к России новых регионов, и это обидно, поскольку они могли бы найти там хорошее место для американского консульства, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Ранее в пятницу президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит признавать Украину в ее прежних границах и помогать отвоевывать территории. Байден также отметил, что Вашингтон и дальше будет оказывать поддержку Киеву, напомнив о выделении очередного транша военной помощи на 1,1 миллиарда долларов. Байден выразил готовность подписать рассматриваемый конгрессом законопроект, в рамках которого на поддержку Украины будет выделено еще 12 миллиардов долларов.

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россия, сша, джо байден, дмитрий медведев, в мире