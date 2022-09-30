20:08 30.09.2022 (обновлено: 20:28 30.09.2022)
Медведев высказался о непризнании США присоединения новых регионов к России
Медведев удивился, что президент США Байден вспомнил про Россию
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США не признают присоединение к России новых регионов, и это обидно, поскольку они могли бы найти там хорошее место для американского консульства, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России. Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит признавать Украину в ее прежних границах и помогать отвоевывать территории. Байден также отметил, что Вашингтон и дальше будет оказывать поддержку Киеву, напомнив о выделении очередного транша военной помощи на 1,1 миллиарда долларов. Байден выразил готовность подписать рассматриваемый конгрессом законопроект, в рамках которого на поддержку Украины будет выделено еще 12 миллиардов долларов.