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Московские ветеринары обновили план реабилитации раненого медведя Диксона - РИА Новости, 30.09.2022
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Московские ветеринары обновили план реабилитации раненого медведя Диксона
Московские ветеринары обновили план реабилитации раненого медведя Диксона - РИА Новости, 30.09.2022
Московские ветеринары обновили план реабилитации раненого медведя Диксона
Ветеринарные врачи обновили план реабилитации раненого медведя Диксона, специалисты рекомендуют чаще менять позицию медведя во время тренинга, а также... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:20
2022-09-30T10:21
общество
светлана акулова
красноярский край
москва
московский зоопарк
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ветеринарные врачи обновили план реабилитации раненого медведя Диксона, специалисты рекомендуют чаще менять позицию медведя во время тренинга, а также усовершенствовать конструкцию пандуса и использовать различное покрытие в вольере, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова."После консультаций с иностранными реабилитологами московские врачи представили расширенный план реабилитации Диксона. Помимо стимуляции стоп и обогащения среды обитания, которое зоологи уже активно проводят, специалисты рекомендуют чаще менять позицию медведя во время тренинга: побуждать его по очереди садиться и ложиться", - сообщила Акулова.Она отметила, что в его реабилитационные мероприятия добавляются упражнения по корректному позиционированию. В тренинг необходимо включить повороты корпуса в положении лежа, они помогают мышцам удерживать правильное положение тела. Также следует помогать Диксону переводить ноги в нужную позицию. Ему надо учиться заново правильно располагать свои части тела.Раненого белого медведя обнаружили ранее на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.
https://ria.ru/20220916/dikson-1817358600.html
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общество, светлана акулова, красноярский край, москва, московский зоопарк
Общество, Светлана Акулова, Красноярский край, Москва, Московский зоопарк
10:20 30.09.2022 (обновлено: 10:21 30.09.2022)
 
Московские ветеринары обновили план реабилитации раненого медведя Диксона

Московские ветеринары рекомендовали чаще менять позицию медведя Диксона во время тренинга

© Фото : Светлана Акулова/TelegramДоставленный на лечение в Москву медведь из Красноярского края
Доставленный на лечение в Москву медведь из Красноярского края - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Доставленный на лечение в Москву медведь из Красноярского края. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ветеринарные врачи обновили план реабилитации раненого медведя Диксона, специалисты рекомендуют чаще менять позицию медведя во время тренинга, а также усовершенствовать конструкцию пандуса и использовать различное покрытие в вольере, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"После консультаций с иностранными реабилитологами московские врачи представили расширенный план реабилитации Диксона. Помимо стимуляции стоп и обогащения среды обитания, которое зоологи уже активно проводят, специалисты рекомендуют чаще менять позицию медведя во время тренинга: побуждать его по очереди садиться и ложиться", - сообщила Акулова.
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Она отметила, что в его реабилитационные мероприятия добавляются упражнения по корректному позиционированию. В тренинг необходимо включить повороты корпуса в положении лежа, они помогают мышцам удерживать правильное положение тела. Также следует помогать Диксону переводить ноги в нужную позицию. Ему надо учиться заново правильно располагать свои части тела.
"Помимо стимуляции подвижности, специалисты рекомендовали усовершенствовать конструкцию пандуса: сделать его длиннее и более пологим. Также врачи предложили использовать различное покрытие в вольере: шершавые поверхности или, например, искусственную траву. За счет этого к медведю будут постепенно возвращаться ощущения положения тела в пространстве", - добавила Акулова.
Раненого белого медведя обнаружили ранее на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.
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ОбществоСветлана АкуловаКрасноярский крайМоскваМосковский зоопарк
 
 
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