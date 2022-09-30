https://ria.ru/20220930/medved-1820515783.html

Московские ветеринары обновили план реабилитации раненого медведя Диксона

Московские ветеринары обновили план реабилитации раненого медведя Диксона - РИА Новости, 30.09.2022

Московские ветеринары обновили план реабилитации раненого медведя Диксона

Ветеринарные врачи обновили план реабилитации раненого медведя Диксона, специалисты рекомендуют чаще менять позицию медведя во время тренинга, а также... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:20

2022-09-30T10:20

2022-09-30T10:21

общество

светлана акулова

красноярский край

москва

московский зоопарк

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ветеринарные врачи обновили план реабилитации раненого медведя Диксона, специалисты рекомендуют чаще менять позицию медведя во время тренинга, а также усовершенствовать конструкцию пандуса и использовать различное покрытие в вольере, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова."После консультаций с иностранными реабилитологами московские врачи представили расширенный план реабилитации Диксона. Помимо стимуляции стоп и обогащения среды обитания, которое зоологи уже активно проводят, специалисты рекомендуют чаще менять позицию медведя во время тренинга: побуждать его по очереди садиться и ложиться", - сообщила Акулова.Она отметила, что в его реабилитационные мероприятия добавляются упражнения по корректному позиционированию. В тренинг необходимо включить повороты корпуса в положении лежа, они помогают мышцам удерживать правильное положение тела. Также следует помогать Диксону переводить ноги в нужную позицию. Ему надо учиться заново правильно располагать свои части тела.Раненого белого медведя обнаружили ранее на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.

https://ria.ru/20220916/dikson-1817358600.html

https://ria.ru/20220911/medved-1815991354.html

красноярский край

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана акулова, красноярский край, москва, московский зоопарк