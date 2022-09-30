https://ria.ru/20220930/medinskiy-1820664369.html

Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль

Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль - РИА Новости, 30.09.2022

Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский пришел на церемонию подписания договоров о вхождении... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:54

2022-09-30T16:54

2022-09-30T16:54

владимир мединский

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский пришел на церемонию подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремль, опираясь на костыль.Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали в пятницу договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир мединский, владимир путин, россия, политика