https://ria.ru/20220930/medinskiy-1820664369.html
Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль
Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль - РИА Новости, 30.09.2022
Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский пришел на церемонию подписания договоров о вхождении... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:54
2022-09-30T16:54
2022-09-30T16:54
владимир мединский
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский пришел на церемонию подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремль, опираясь на костыль.Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали в пятницу договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, владимир путин, россия, политика
Владимир Мединский, Владимир Путин, Россия, Политика
Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль
Мединский пришел на церемонию присоединения к России новых регионов, опираясь на костыль
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский пришел на церемонию подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремль, опираясь на костыль.
"Производственная травма... Надо просто, как говорится, смотреть под ноги. Это перелом. Но у меня уже все, уже гипс сняли, все хорошо", - сказал он в интервью Life Shot.
Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали в пятницу договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.