Рейтинг@Mail.ru
Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/medinskiy-1820664369.html
Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль
Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль - РИА Новости, 30.09.2022
Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский пришел на церемонию подписания договоров о вхождении... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:54
2022-09-30T16:54
владимир мединский
владимир путин
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780913552_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_033473e01f8cb3c4cdc0cb359df328bb.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский пришел на церемонию подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремль, опираясь на костыль.Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали в пятницу договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780913482_0:0:2924:2193_1920x0_80_0_0_80663709681d1526e6407372989970ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир мединский, владимир путин, россия, политика
Владимир Мединский, Владимир Путин, Россия, Политика
16:54 30.09.2022
 
Мединский пришел на церемонию в Кремль, опираясь на костыль

Мединский пришел на церемонию присоединения к России новых регионов, опираясь на костыль

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский пришел на церемонию подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремль, опираясь на костыль.
"Производственная травма... Надо просто, как говорится, смотреть под ноги. Это перелом. Но у меня уже все, уже гипс сняли, все хорошо", - сказал он в интервью Life Shot.
Президент России Владимир Путин и главы Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей подписали в пятницу договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Президент Путин подписал договора о принятии в РФ всех четырех регионов и образовании в составе России новых субъектов.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
Владимир МединскийВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала