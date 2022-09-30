https://ria.ru/20220930/mecheti-1820641901.html
В ДУМ России назвали провокацией призывы на митинги у российских мечетей
В ДУМ России назвали провокацией призывы на митинги у российских мечетей - РИА Новости, 30.09.2022
В ДУМ России назвали провокацией призывы на митинги у российских мечетей
Призывы к мусульманам собираться на несанкционированные митинги после пятничной молитвы в пятницу 30 сентября у мечетей являются провокацией, говорится в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:14
2022-09-30T16:14
2022-09-30T16:14
религия
равиль гайнутдин
россия
религия
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Призывы к мусульманам собираться на несанкционированные митинги после пятничной молитвы в пятницу 30 сентября у мечетей являются провокацией, говорится в официальном сообщении Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.В различных социальных сетях в четверг появились анонимные призывы к мусульманам о проведении после традиционных коллективных молитв в мечетях митингов против частичной мобилизации."ДУМ РФ предостерегает верующих от нарушения законов Всевышнего и законов государства, в котором мы живем. Российская Федерация – многорелигиозное, многонациональное светское государство федеративного устройства. Политические лозунги, если их целевой группой являются представители одной религии, а также политические движения, основанные на религиозном отличии одних от других, запрещены законом", - говорится в официальном сообщении мусульманской организации.Также в документе отмечается, что разного рода политические и религиозные лозунги и движения могут привести к гражданскому размежеванию, розни и вражде на почве национальности или религии."Ошибочно понимаемая религиозная солидарность способна нанести непоправимый урон и российской умме, и всему российскому обществу. Мы настоятельно призываем не нарушать светский закон, не преступать черту мусульманской нравственности и богобоязненности", - подчеркивается в документе ДУМ РФ.В пресс-службе ДУМ РФ сообщили РИА Новости, что председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин поручил довести до верующих во всех мечетях страны во время пятничных молитв, что эти призывы в социальных сетях являются провокацией.
https://ria.ru/20220924/muftiy-1819368659.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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равиль гайнутдин, россия, религия
Религия, Равиль Гайнутдин, Россия, Религия
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Призывы к мусульманам собираться на несанкционированные митинги после пятничной молитвы в пятницу 30 сентября у мечетей являются провокацией, говорится в официальном сообщении Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.
В различных социальных сетях в четверг появились анонимные призывы к мусульманам о проведении после традиционных коллективных молитв в мечетях митингов против частичной мобилизации.
"ДУМ РФ предостерегает верующих от нарушения законов Всевышнего и законов государства, в котором мы живем. Российская Федерация – многорелигиозное, многонациональное светское государство федеративного устройства. Политические лозунги, если их целевой группой являются представители одной религии, а также политические движения, основанные на религиозном отличии одних от других, запрещены законом", - говорится в официальном сообщении мусульманской организации.
Также в документе отмечается, что разного рода политические и религиозные лозунги и движения могут привести к гражданскому размежеванию, розни и вражде на почве национальности или религии.
"Ошибочно понимаемая религиозная солидарность способна нанести непоправимый урон и российской умме, и всему российскому обществу. Мы настоятельно призываем не нарушать светский закон, не преступать черту мусульманской нравственности и богобоязненности", - подчеркивается в документе ДУМ РФ.
В пресс-службе ДУМ РФ сообщили РИА Новости, что председатель ДУМ РФ
муфтий Равиль Гайнутдин
поручил довести до верующих во всех мечетях страны во время пятничных молитв, что эти призывы в социальных сетях являются провокацией.