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В ДУМ России назвали провокацией призывы на митинги у российских мечетей - РИА Новости, 30.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220930/mecheti-1820641901.html
В ДУМ России назвали провокацией призывы на митинги у российских мечетей
В ДУМ России назвали провокацией призывы на митинги у российских мечетей - РИА Новости, 30.09.2022
В ДУМ России назвали провокацией призывы на митинги у российских мечетей
Призывы к мусульманам собираться на несанкционированные митинги после пятничной молитвы в пятницу 30 сентября у мечетей являются провокацией, говорится в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:14
2022-09-30T16:14
религия
равиль гайнутдин
россия
религия
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Призывы к мусульманам собираться на несанкционированные митинги после пятничной молитвы в пятницу 30 сентября у мечетей являются провокацией, говорится в официальном сообщении Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.В различных социальных сетях в четверг появились анонимные призывы к мусульманам о проведении после традиционных коллективных молитв в мечетях митингов против частичной мобилизации."ДУМ РФ предостерегает верующих от нарушения законов Всевышнего и законов государства, в котором мы живем. Российская Федерация – многорелигиозное, многонациональное светское государство федеративного устройства. Политические лозунги, если их целевой группой являются представители одной религии, а также политические движения, основанные на религиозном отличии одних от других, запрещены законом", - говорится в официальном сообщении мусульманской организации.Также в документе отмечается, что разного рода политические и религиозные лозунги и движения могут привести к гражданскому размежеванию, розни и вражде на почве национальности или религии."Ошибочно понимаемая религиозная солидарность способна нанести непоправимый урон и российской умме, и всему российскому обществу. Мы настоятельно призываем не нарушать светский закон, не преступать черту мусульманской нравственности и богобоязненности", - подчеркивается в документе ДУМ РФ.В пресс-службе ДУМ РФ сообщили РИА Новости, что председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин поручил довести до верующих во всех мечетях страны во время пятничных молитв, что эти призывы в социальных сетях являются провокацией.
https://ria.ru/20220924/muftiy-1819368659.html
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равиль гайнутдин, россия, религия
Религия, Равиль Гайнутдин, Россия, Религия
16:14 30.09.2022
 

В ДУМ России назвали провокацией призывы на митинги у российских мечетей

© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей НаместниковПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Пресс-служба Совета муфтиев России / Алексей Наместников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Призывы к мусульманам собираться на несанкционированные митинги после пятничной молитвы в пятницу 30 сентября у мечетей являются провокацией, говорится в официальном сообщении Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.
В различных социальных сетях в четверг появились анонимные призывы к мусульманам о проведении после традиционных коллективных молитв в мечетях митингов против частичной мобилизации.
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"ДУМ РФ предостерегает верующих от нарушения законов Всевышнего и законов государства, в котором мы живем. Российская Федерация – многорелигиозное, многонациональное светское государство федеративного устройства. Политические лозунги, если их целевой группой являются представители одной религии, а также политические движения, основанные на религиозном отличии одних от других, запрещены законом", - говорится в официальном сообщении мусульманской организации.
Также в документе отмечается, что разного рода политические и религиозные лозунги и движения могут привести к гражданскому размежеванию, розни и вражде на почве национальности или религии.
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"Ошибочно понимаемая религиозная солидарность способна нанести непоправимый урон и российской умме, и всему российскому обществу. Мы настоятельно призываем не нарушать светский закон, не преступать черту мусульманской нравственности и богобоязненности", - подчеркивается в документе ДУМ РФ.
В пресс-службе ДУМ РФ сообщили РИА Новости, что председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин поручил довести до верующих во всех мечетях страны во время пятничных молитв, что эти призывы в социальных сетях являются провокацией.
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