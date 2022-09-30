https://ria.ru/20220930/makeevka-1820488936.html

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T04:41

2022-09-30T04:41

2022-09-30T04:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220930/donetsk-1820479530.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина