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"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией
"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией - РИА Новости, 30.09.2022
"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией
Жители Луганской Народной Республики собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией. Люди в прямом эфире смотрели обращение Владимира... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:19
2022-09-30T17:19
2022-09-30T17:30
луганск
референдум в донбассе
луганская народная республика
владимир путин
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Жители Луганской Народной Республики собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией. Люди в прямом эфире смотрели обращение Владимира Путина о вхождении в состав Российской Федерации новых регионов.
луганск
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией
Жители Луганской Народной Республики собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией. Люди в прямом эфире наблюдали обращение президента России Владимира Путина о вхождении в состав РФ новых регионов.
2022-09-30T17:19
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PT0M44S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, референдум в донбассе, луганская народная республика, владимир путин, видео
Луганск, Референдум в Донбассе, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией
Жители Луганской Народной Республики собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией. Люди в прямом эфире смотрели обращение Владимира Путина о вхождении в состав Российской Федерации новых регионов.
2022-09-30T17:19
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PT0M44S
17:19 30.09.2022 (обновлено: 17:30 30.09.2022)
"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией
Жители Луганской Народной Республики собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией. Люди в прямом эфире смотрели обращение Владимира Путина о вхождении в состав Российской Федерации новых регионов.