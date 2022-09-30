https://ria.ru/20220930/lugansk-1820674565.html

"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией

"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией - РИА Новости, 30.09.2022

"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией

Жители Луганской Народной Республики собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией. Люди в прямом эфире смотрели обращение Владимира... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:19

2022-09-30T17:19

2022-09-30T17:30

луганск

референдум в донбассе

луганская народная республика

владимир путин

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Жители Луганской Народной Республики собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией. Люди в прямом эфире смотрели обращение Владимира Путина о вхождении в состав Российской Федерации новых регионов.

луганск

луганская народная республика

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2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это важный исторический момент": в ЛНР отмечают воссоединение с Россией Жители Луганской Народной Республики собрались в центре Луганска, чтобы отпраздновать воссоединение с Россией. Люди в прямом эфире наблюдали обращение президента России Владимира Путина о вхождении в состав РФ новых регионов. 2022-09-30T17:19 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

луганск, референдум в донбассе, луганская народная республика, владимир путин, видео