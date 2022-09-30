https://ria.ru/20220930/lokomotiv-1820549655.html

В Кузбассе локомотив сошел с рельсов

В Кузбассе локомотив сошел с рельсов - РИА Новости, 30.09.2022

В Кузбассе локомотив сошел с рельсов

Локомотив сошел с рельсов на станции Малиновка в Калтанском городском округе Кемеровской области, задержаны две электрички, прокуратура по данному факту... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:04

2022-09-30T12:04

2022-09-30T12:04

происшествия

кемеровская область

западно-сибирская транспортная прокуратура

россия

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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов на станции Малиновка в Калтанском городском округе Кемеровской области, задержаны две электрички, прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."Сегодня около 5 часов местного времени (01.00 мск) в Калтанском городском округе Кемеровской области на железнодорожной станции Малиновка Западно-Сибирской железной дороги на путях общего пользования произошел сход локомотива без его опрокидывания. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, допущена задержка в движении двух пригородных поездов. По данному факту Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – говорится в сообщении.Обстоятельства и причины события устанавливаются.

https://ria.ru/20220922/delo-1818616603.html

кемеровская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура, россия