Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе локомотив сошел с рельсов - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/lokomotiv-1820549655.html
В Кузбассе локомотив сошел с рельсов
В Кузбассе локомотив сошел с рельсов - РИА Новости, 30.09.2022
В Кузбассе локомотив сошел с рельсов
Локомотив сошел с рельсов на станции Малиновка в Калтанском городском округе Кемеровской области, задержаны две электрички, прокуратура по данному факту... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:04
2022-09-30T12:04
происшествия
кемеровская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796843079_0:6:2937:1658_1920x0_80_0_0_177a3ceba0e4ee0bcfec424f248205f2.jpg
КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов на станции Малиновка в Калтанском городском округе Кемеровской области, задержаны две электрички, прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."Сегодня около 5 часов местного времени (01.00 мск) в Калтанском городском округе Кемеровской области на железнодорожной станции Малиновка Западно-Сибирской железной дороги на путях общего пользования произошел сход локомотива без его опрокидывания. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, допущена задержка в движении двух пригородных поездов. По данному факту Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – говорится в сообщении.Обстоятельства и причины события устанавливаются.
https://ria.ru/20220922/delo-1818616603.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796843079_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_fa8531ec3cfee765a487bf55ab50b92e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура, россия
Происшествия, Кемеровская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Россия
12:04 30.09.2022
 
В Кузбассе локомотив сошел с рельсов

Прокуратура начала проверку из-за сошедшего с рельсов локомотива в Кемеровской области

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов на станции Малиновка в Калтанском городском округе Кемеровской области, задержаны две электрички, прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Сегодня около 5 часов местного времени (01.00 мск) в Калтанском городском округе Кемеровской области на железнодорожной станции Малиновка Западно-Сибирской железной дороги на путях общего пользования произошел сход локомотива без его опрокидывания. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, допущена задержка в движении двух пригородных поездов. По данному факту Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины события устанавливаются.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 11:06
СК возбудил уголовное дело после ЧП на железной дороге в Мурманской области
 
ПроисшествияКемеровская областьЗападно-Сибирская транспортная прокуратураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала