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ЕК считает возможным ввести лимит цен на весь российский газ - РИА Новости, 30.09.2022
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ЕК считает возможным ввести лимит цен на весь российский газ
ЕК считает возможным ввести лимит цен на весь российский газ - РИА Новости, 30.09.2022
ЕК считает возможным ввести лимит цен на весь российский газ
Еврокомиссия (ЕК) выступает за лимит цен на весь газ из России и переговоры о ценовых коридорах с теми поставщиками, с которыми Евросоюз "может вести... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:10
2022-09-30T10:24
экономика
россия
еврокомиссия
евросоюз
группа газ
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) выступает за лимит цен на весь газ из России и переговоры о ценовых коридорах с теми поставщиками, с которыми Евросоюз "может вести переговоры", заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед внеочередным советом министров энергетики стран ЕС."Мы должны предложить лимит цены на весь российский газ, как трубопроводный, так и СПГ, и с партнёрами, с которыми мы можем вести переговоры, мы должны вести переговоры о ценовых коридорах. Еврокомиссия также готова разработать лимит цены на европейском уровне на природный газ, который используется для генерации электричества. Однако мы должны помнить, что результатом не может быть рост спроса на газ", - сказала она.
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экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, группа газ
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Группа ГАЗ
10:10 30.09.2022 (обновлено: 10:24 30.09.2022)
 
ЕК считает возможным ввести лимит цен на весь российский газ

Еврокомиссар: ЕК считает возможным ввести лимит цен на весь российский газ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) выступает за лимит цен на весь газ из России и переговоры о ценовых коридорах с теми поставщиками, с которыми Евросоюз "может вести переговоры", заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед внеочередным советом министров энергетики стран ЕС.
"Мы должны предложить лимит цены на весь российский газ, как трубопроводный, так и СПГ, и с партнёрами, с которыми мы можем вести переговоры, мы должны вести переговоры о ценовых коридорах. Еврокомиссия также готова разработать лимит цены на европейском уровне на природный газ, который используется для генерации электричества. Однако мы должны помнить, что результатом не может быть рост спроса на газ", - сказала она.
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ЭкономикаРоссияЕврокомиссияЕвросоюзГруппа ГАЗ
 
 
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