https://ria.ru/20220930/limit-1820514522.html

ЕК считает возможным ввести лимит цен на весь российский газ

ЕК считает возможным ввести лимит цен на весь российский газ - РИА Новости, 30.09.2022

ЕК считает возможным ввести лимит цен на весь российский газ

Еврокомиссия (ЕК) выступает за лимит цен на весь газ из России и переговоры о ценовых коридорах с теми поставщиками, с которыми Евросоюз "может вести... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:10

2022-09-30T10:10

2022-09-30T10:24

экономика

россия

еврокомиссия

евросоюз

группа газ

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) выступает за лимит цен на весь газ из России и переговоры о ценовых коридорах с теми поставщиками, с которыми Евросоюз "может вести переговоры", заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон перед внеочередным советом министров энергетики стран ЕС."Мы должны предложить лимит цены на весь российский газ, как трубопроводный, так и СПГ, и с партнёрами, с которыми мы можем вести переговоры, мы должны вести переговоры о ценовых коридорах. Еврокомиссия также готова разработать лимит цены на европейском уровне на природный газ, который используется для генерации электричества. Однако мы должны помнить, что результатом не может быть рост спроса на газ", - сказала она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/turetskiy-potok-1820460911.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, группа газ