https://ria.ru/20220930/liman-1820734644.html
Пушилин сообщил о непростой ситуации в Красном Лимане
Пушилин сообщил о непростой ситуации в Красном Лимане - РИА Новости, 30.09.2022
Пушилин сообщил о непростой ситуации в Красном Лимане
Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, подразделения союзных сил выдерживают тяжёлый натиск противника, подкрепление подтягивается, заявил глава Донецкой... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:30
2022-09-30T19:30
2022-09-30T19:52
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
в мире
красный лиман
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, подразделения союзных сил выдерживают тяжёлый натиск противника, подкрепление подтягивается, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Ситуация остаётся тяжелой... Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска", - сказал Пушилин журналистам во время пресс-подхода.Он подчеркнул, что ситуация сложная, "ребята держатся из последних сил" и предпринимают все для того, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав."Подкрепление... подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение", - добавил глава ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ситуация в днр и лнр, денис пушилин, в мире, красный лиман, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Денис Пушилин, В мире, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика
19:30 30.09.2022 (обновлено: 19:52 30.09.2022)
Пушилин сообщил о непростой ситуации в Красном Лимане
Пушилин: ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, но подразделения выдерживают натиск
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, подразделения союзных сил выдерживают тяжёлый натиск противника, подкрепление подтягивается, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Ситуация остаётся тяжелой... Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска", - сказал Пушилин журналистам во время пресс-подхода.
Он подчеркнул, что ситуация сложная, "ребята держатся из последних сил" и предпринимают все для того, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав.
"Подкрепление... подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение", - добавил глава ДНР.