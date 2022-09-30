https://ria.ru/20220930/liman-1820665056.html

Союзные силы остановили украинские войска под Красным Лиманом

Союзные силы остановили украинские войска под Красным Лиманом - РИА Новости, 30.09.2022

Союзные силы остановили украинские войска под Красным Лиманом

Корреспонденты РИА Новости побывали на передовой под Красным Лиманом, проехав по дороге от Кременной до Торского, и подтверждают, что село Торское находится под РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:57

2022-09-30T16:57

2022-09-30T17:31

специальная военная операция на украине

красный лиман

безопасность

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КРЕМЕННАЯ, 30 сен — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости побывали на передовой под Красным Лиманом, проехав по дороге от Кременной до Торского, и подтверждают, что село Торское находится под полным контролем союзных сил.ВСУ до сих пор не смогли перерезать дорогу снабжения. Она регулярно обстреливается, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана.По словам собеседника агентства на передовой, украинское командование поставило задачу захватить Красный Лиман к 30 сентября, для того чтобы омрачить вступление новых регионов в состав Российской Федерации. Благодаря героическим усилиям российских бойцов, эти планы были сорваны. Защитникам удалось остановить ВСУ севернее Торского.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220930/liman-1820549828.html

красный лиман

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Дарья Буймова

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Кадры с передовой под Красным Лиманом Кадры РИА Новости с передовой под Красным Лиманом. Наши корреспонденты, проехав от Кременной до Торского, подтверждают, что село под полным контролем союзных сил. 2022-09-30T16:57 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красный лиман, безопасность