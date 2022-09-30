https://ria.ru/20220930/liman-1820665056.html
Союзные силы остановили украинские войска под Красным Лиманом
Союзные силы остановили украинские войска под Красным Лиманом - РИА Новости, 30.09.2022
Союзные силы остановили украинские войска под Красным Лиманом
Корреспонденты РИА Новости побывали на передовой под Красным Лиманом, проехав по дороге от Кременной до Торского, и подтверждают, что село Торское находится под РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:57
2022-09-30T16:57
2022-09-30T17:31
специальная военная операция на украине
красный лиман
безопасность
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КРЕМЕННАЯ, 30 сен — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости побывали на передовой под Красным Лиманом, проехав по дороге от Кременной до Торского, и подтверждают, что село Торское находится под полным контролем союзных сил.ВСУ до сих пор не смогли перерезать дорогу снабжения. Она регулярно обстреливается, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана.По словам собеседника агентства на передовой, украинское командование поставило задачу захватить Красный Лиман к 30 сентября, для того чтобы омрачить вступление новых регионов в состав Российской Федерации. Благодаря героическим усилиям российских бойцов, эти планы были сорваны. Защитникам удалось остановить ВСУ севернее Торского.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220930/liman-1820549828.html
красный лиман
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с передовой под Красным Лиманом
Кадры РИА Новости с передовой под Красным Лиманом. Наши корреспонденты, проехав от Кременной до Торского, подтверждают, что село под полным контролем союзных сил.
2022-09-30T16:57
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красный лиман, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Безопасность
16:57 30.09.2022 (обновлено: 17:31 30.09.2022)
Союзные силы остановили украинские войска под Красным Лиманом
Союзные силы остановили продвижение украинских войск под Красным Лиманом